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TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı!

TRUMP KAZANDI MI? Amerika seçimlerini kim kazandı? ABD seçim sonuçları açıklandı!
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Trump kazandı mı? ABD'deki seçim sonuçları açıklandı. Trump'ın kazanıp kazanmadığı merak konusu oldu. Bu durum, dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, ABD Başkanlık seçimini kim kazandı? İşte detaylar...

ABD'deki başkanlık seçim sonuçları açıklandı ve sonuçlar dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Seçim sürecinin ardından gözler, başkanlık yarışının kazananına çevrilmiş durumda. Özellikle Donald Trump'ın yeniden başkan seçilip seçilmediği, sadece ABD'de değil, dünya çapında merak konusu oldu. Trump'ın başkanlık mücadelesi ve kampanya süreci yoğun tartışmalara ve analizlere yol açarken, seçim sonuçları da ABD'nin gelecekteki politik yönelimlerini belirlemesi açısından önem taşıyor. Peki, TRUMP KAZANDI MI? ABD seçim sonuçları açıklandı!

TRUMP KAZANDI MI?

ABD başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre 277 delege sayısına ulaşan Cumhuriyetçi Donald Trump kazandı.

Cumhuriyetçi Parti başkan adayı eski Başkan Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasında seçimini yaptı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Trump, 277 delege ile seçim zaferini garantiledi.

TRUMP KAZANDI MI? ABD seçim sonuçları açıklandı!

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