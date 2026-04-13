Trump: İran meselesini hallettikten sonra Küba'ya uğrayabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi ablukasının başlamasının ardından yaptığı ilk açıklamada İran’ın yanı sıra Küba’ya yönelik tehditlerini de sürdürdü.

"İRAN MESELESİNİ HALLETTİKTEN SONRA KÜBA'YA UĞRAYABİLİRİZ"

Trump, müzakerelerde İran'ın yeni adım attığını öne sürerek "Ablukanın amacı İran'ı müzakere masasına geri döndürmek. İran'dan telefon aldık çok istekli bir şekilde anlaşma yapmak istiyorlar" dedi.

Trump ayrıca, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydederek, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD'NİN KÜBA'YA PETROL ENGELİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören Başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Havana yönetimini sık sık tehdit eden Trump "Küba… güzel bir ada. Havası harika. Küba’yı almak benim için bir onur olacak. Onu özgürleştirir miyim, ele mi geçiririm… Ama isterseniz gerçeği söyleyeyim: Onunla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum.” demişti.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

