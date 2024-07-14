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Trump'a saldırı anı izle! Trump'a ne oldu, neden saldırıldı?

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Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a yönelik bir saldırı girişimi yaşandı. Saldırı anı kameralara yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sağ kulağından yaralanan Trump iyi olduğu işaretini yaparken, suikast girişimini gerçekleştiren saldırgan keskin nişancılar tarafından saniyeler içinde etkisiz hale getirildi. Peki, Trump'a ne oldu, neden saldırıldı?

TRUMP'A NE OLDU?

ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralandı. İlk patlamanın ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü. Patlamalar devam ederken, korumalar kürsüye atlayarak, Trump'ın etrafını sardı.

Trump'a saldırı anı izle! Trump'a ne oldu, neden saldırıldı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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