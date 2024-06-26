TRT 1 neden açılmıyor? TRT 1 frekansı mı değişti, maç yok mu, neden yok? TRT 1 frekansı bilgileri mi değişti?

TRT 1'in açılmama sorunuyla karşılaşmanızın sebebi büyük olasılıkla frekans değişikliği veya uydu ayarlarından kaynaklanıyor. TRT 1, son zamanlarda yayın frekanslarını güncellemiş bulunuyor. Peki, TRT 1 neden açılmıyor? TRT 1 frekansı mı değişti, maç yok mu, neden yok? TRT 1 frekansı bilgileri mi değişti?

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

Türksat 4A Uydusu (42°E):

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 HAKKINDA BİLGİLER

TRT 1, Türkiye'nin ülke çapında yayın yapan ilk ulusal televizyon kanalıdır. Ana binası Ankara'dadır. Türkiye'de açılan ikinci televizyon kanalı ve ilk ulusal televizyon kanalıdır. (Açılan ilk kanal olan İTÜ TV, ilk önce 1968'de frekanslarını bu kanala devretmiş, frekans değiştirip yeniden yayına başlamış ve 1971 yılında TRT'nin kurulan ikinci yerel televizyonuna devredilmiştir.) İlk genel müdürü 29 Nisan 1964'te Adnan Öztrak olmuştur.

İlk yayını Nuran Devres spikerliğinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. 6 Şubat 1968 tarihinde ilk televizyon oyunu "Şair Evlenmesi" canlı olarak yayınlanmıştır. 1976 yılında ilk renkli yayın gerçekleştirilmiştir. 1982 yılında kısmen, 1984 yılında tamamen renkli yayına geçmiştir. Kanal dünya çapında hizmet vermektedir.