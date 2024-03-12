Trigliserid yüksekliği, kandaki trigliserid seviyelerinin normal kabul edilen değerden (199 mg/dL'den) daha yüksek olmasıdır. Yüksek trigliserid seviyeleri, çeşitli sağlık sorunlarına ve kalp-damar hastalığı riskinin artmasına yol açabilir. Trigliserid yüksekliği neden olur? Trigliserid belirtileri neler?

TRİGLİSERİD YÜKSEKLİĞİ NEDİR?

Trigliserid yüksekliği, kandaki trigliserid seviyelerinin normal kabul edilen değerden (199 mg/dL'den) daha yüksek olmasıdır. Trigliseridler, enerji depolama ve metabolizma için önemli bir rol oynadığından, vücuttaki trigliserid seviyelerinin dengeli olması önemlidir. Bu yüzden yüksek trigliserid seviyeleri, çeşitli sağlık sorunlarına ve kalp-damar hastalığı riskinin artmasına yol açabilir.

TRİGLİSERİD BELİRTİLERİ NELER?

Trigliserid yüksekliği belirtileri genellikle belirgin olmayabilir ve çoğu zaman rutin kontroller sırasında fark edilir. Ancak, trigliserid seviyeleri çok yüksek olduğunda veya uzun süre yüksek seviyelerde kaldığında bazı belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler arasında şunlar yer alır:

Pankreatit (Pankreas iltihabı): Yüksek trigliserid seviyeleri, pankreasın iltihaplanmasına yol açabilir ve şiddetli karın ağrısı, bulantı ve kusma gibi belirtilere neden olabilir. Karaciğer sorunları: Yüksek trigliserid seviyeleri karaciğerde yağ birikimine neden olabilir ve karaciğer fonksiyonlarında bozulmalara yol açabilir. Xanthoma (Lezyonlu bir cilt hastalığı): Yüksek trigliserid seviyeleri ciltte sarımsı renkli lezyonların oluşmasına neden olabilir. Metabolik sendrom rahatsızlığında görülen belirtiler: Yüksek trigliserid seviyeleri, metabolik sendromun bir parçası olarak kabul edilir ve obezite, yüksek kan basıncı, insülin direnci ve düşük HDL ("iyi" kolesterol) seviyeleri gibi diğer belirtilerle ilişkilendirilebilir. Trigliserid yüksekliği belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve belirtilerin şiddeti trigliserid seviyelerinin ne kadar yüksek olduğuna bağlı olabilir. Eğer yüksek trigliserid seviyelerine sahip olduğunuzu düşünüyorsanız veya belirtilerden herhangi birini yaşıyorsanız, bir doktora danışmanız önemlidir.