Trafikte yeni dönem! Bu kurallara uymayana hapis cezası yolda

TBMM Genel Kurulu'nda, trafik cezalarının yükseltilmesini içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 6 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını belirlenen şartlara uygun ve kamu huzurunu bozmayacak şekilde kullanmayanlara 3 bin lira idari para cezası kesilecek. Şartlara aykırı cihaz bulunduran ve kullananlara ise 21 bin lira ceza uygulanacak, ayrıca araçları 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

SEYİR HALİNDE TELEFONA KADEMELİ CEZA

Seyir sırasında cep telefonu ya da benzeri haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira ceza verilecek. Son ihlal tarihinden geriye doğru 1 yıl içinde ikinci kez yakalananlara 10 bin lira, üçüncü ve daha fazla ihlalde ise her seferinde 20 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca her ihlalde sürücü belgesi 30 günlüğüne geri alınacak.

EMNİYET KEMERİNDE YENİ ZORUNLULUKLAR

Araç kullanımı esnasında sürücü ve yolcuların; emniyet kemeri, kask, koruyucu gözlük, çocuk bağlama sistemi ve yönetmelikte belirtilen diğer koruyucu ekipmanları usulüne uygun şekilde kullanması zorunlu olacak. Bu ekipmanları doğru şekilde kullanmayanlar, hiç kullanmamış sayılacak.

Koruyucu sistemlerin hangi araçlarda, hangi tarihten itibaren ve hangi şartlarda bulundurulacağı ve kullanılacağı yönetmelikle belirlenecek.

KEMER TAKMAYANA 2 BİN 500 LİRA CEZA

Belirtilen araçlarda yolcuların, araç hareket etmeden önce ve yolculuk süresince emniyet kemeri takmaları için uyarılması zorunlu olacak. Emniyet kemerini uygun şekilde kullanmayan sürücü ve yolculara 2 bin 500 lira ceza uygulanacak.

Bir yıl içinde bu kuralın 4 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak. Ehliyetin iadesi için kesilen tüm idari para cezalarının ödenmiş olması gerekecek.

KASK VE GÖZLÜK İHLALİNE ARTAN CEZA

Sürüş sırasında kask ve koruyucu gözlüğü usulüne uygun takmayan sürücü ve yolculara 2 bin 500 lira ceza verilecek. Bir yıl içinde ikinci ihlalde ceza 5 bin liraya, üçüncü ve sonraki ihlallerde ise her seferinde 10 bin liraya çıkacak.

Yönetmelikte belirtilen diğer koruyucu sistemleri kullanmayanlara ve yolcuları kemer konusunda uyarmayanlara 1000 lira ceza uygulanacak. Gerekli ekipman olmadan araçların kara yolunda seyretmesine izin verilmeyecek.

15 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL SORUMLULUK

Sürücüler, 15 yaşından küçük çocukların emniyet kemeri, kask, koruyucu gözlük, çocuk koltuğu ve diğer güvenlik ekipmanlarını uygun şekilde kullanmalarını sağlamakla yükümlü olacak. Bu şart yerine getirilmeden yolculuğa izin veren sürücülere 5 bin lira ceza kesilecek.

OLAY YERİNİ TERK EDENE HAPİS VE AĞIR YAPTIRIM

Anlaşma durumu dışında maddi hasarlı, yaralanmalı ya da ölümlü kazalarda, zabıtanın izni olmadan zorunlu bir durum haricinde olay yerinden ayrılan veya kaza yerindeki durumu değiştiren sürücülere 46 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Ölümlü ya da yaralanmalı kazalarda olay yerini izinsiz terk edenlere ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu sürücülerin ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Ehliyetin iadesi için tüm para cezalarının ödenmiş olması şart olacak.

Motorsuz araçlar ve elektrikli skuter sürücülerinin hukuki sorumluluğu genel hükümlere tabi olacak. Bu düzenleme, kanunun yayımlanmasından 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

TUTANAKLARDA KİMLİK YERİNE NUMARA

Trafik suçlarına ilişkin tutanaklar; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesindeki yetkili personel tarafından düzenlenecek. Tutanaklarda görevli personelin açık kimliği yerine personel tanıtım numarası yer alacak.