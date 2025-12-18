Trafikte dehşet anları: Önce yumruk attı, sonra ateş açtı

Mersin'de trafikte yaşanan bir tartışma şiddete dönüştü. Kendisine küfür edildiğini iddia eden bir şahıs, başka bir aracın sürücüsüne yumruk attıktan sonra silahla ateş açtı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar, saldırıya uğrayan otomobilde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ÖNCE YUMRUK ATTI, SONRA ATEŞ AÇTI

Görüntülerde, şahsın aracından inerek diğer otomobilin yanına geldiği görülüyor. Küfür edildiğini öne süren saldırgan, araçtaki kişilerin kameranın kayıtta olduğunu söylemesinin ardından aniden sürücüye yumruk atıyor. Kısa bir süre sonra kendi aracına geri dönen şahıs, bu kez de otomobilin içinden silahla ateş açıyor.

"MUHTEMELEN MADDE ETKİSİNDE"

Saldırıya uğrayan kişiler, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, "Bunu 18 Eylül Mersin'de yaşadık. Ani önümüze kırdığı için selektör yaptığımız şahıs akabinde önümüzü kesti. Muhtemel madde etkisinde cümle kuramayıp yumruk atıp arabasına binip kaçtı. İkinci video biz polis beklerken yaşandı. Bu adam bugün serbest bırakıldı" ifadelerine yer verildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.