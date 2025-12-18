Haberler

Trafikte dehşet anları: Önce yumruk attı, sonra ateş açtı

Trafikte dehşet anları: Önce yumruk attı, sonra ateş açtı Haber Videosunu İzle
Trafikte dehşet anları: Önce yumruk attı, sonra ateş açtı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de trafikte kendisine küfür edildiğini iddia eden bir şahıs, önce diğer aracın sürücüsüne yumruk attı sonra da silahla ateş açtı. Yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, saldırganın tavırları da ayrıca dikkat çekti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

  • Mersin'de trafik tartışması sırasında bir şahıs başka bir aracın sürücüsüne yumruk attı ve silahla ateş açtı.
  • Olay, saldırıya uğrayan otomobildeki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
  • Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili resen soruşturma başlattı.

Mersin'de trafikte yaşanan bir tartışma şiddete dönüştü. Kendisine küfür edildiğini iddia eden bir şahıs, başka bir aracın sürücüsüne yumruk attıktan sonra silahla ateş açtı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar, saldırıya uğrayan otomobilde bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Trafikte dehşet anları: Önce yumruk attı, sonra ateş açtı

ÖNCE YUMRUK ATTI, SONRA ATEŞ AÇTI

Görüntülerde, şahsın aracından inerek diğer otomobilin yanına geldiği görülüyor. Küfür edildiğini öne süren saldırgan, araçtaki kişilerin kameranın kayıtta olduğunu söylemesinin ardından aniden sürücüye yumruk atıyor. Kısa bir süre sonra kendi aracına geri dönen şahıs, bu kez de otomobilin içinden silahla ateş açıyor.

Trafikte dehşet anları: Önce yumruk attı, sonra ateş açtı

"MUHTEMELEN MADDE ETKİSİNDE"

Saldırıya uğrayan kişiler, görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, "Bunu 18 Eylül Mersin'de yaşadık. Ani önümüze kırdığı için selektör yaptığımız şahıs akabinde önümüzü kesti. Muhtemel madde etkisinde cümle kuramayıp yumruk atıp arabasına binip kaçtı. İkinci video biz polis beklerken yaşandı. Bu adam bugün serbest bırakıldı" ifadelerine yer verildi.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
2-0 geride olan Gençlerbirliği'nden 10 dakikada tarihi geri dönüş

Yok böyle maç! 2-0'dan 10 dakikada tarihi geri dönüş
Çin'deki otelde şok edici manzara: Oyun bağımlısı misafir çöp dağı bıraktı

İki yıl boyunca otelden çıkmadı, odaya girenlerin ağzı açık kaldı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı: Duyanlar şaştı kaldı

Leonardo DiCaprio'dan yıllar sonra gelen 'Titanic' itirafı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Bursasporlu taraftarların attığı slogana bir tepki de Mehmet Metiner'den

Bursaspor taraftarına verdi veriştirdi! Kritik bir uyarısı var
Galatasaray'ın eski kalecisi İsmail Çipe'nin acı günü

Ayakta durmakta zorlandı! Eski Galatasaraylı'nın acı günü
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
title