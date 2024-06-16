Üye Girişi
Haberler

Trafik yoğunluğu nasıl? İstanbul'da trafik var mı? Trafik yoğunluk haritası (ibb.gov.tr)

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trafik yoğunluğu, sürücülerin ve yolcuların günlük hayatlarının önemli bir parçasıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), trafik yoğunluğunu takip etmek için bir trafik yoğunluk haritası yayınladı. Bu harita, sürücülere trafik durumunu anında göstererek, daha hızlı ve daha az yoğun yolları seçmelerine yardımcı oluyor.

İstanbul'daki trafik yoğunluğu merak ediliyor. Vatandaşlar, bayram tatilinde İstanbul trafik yoğunluğunu araştırıyor. İBB Trafik uygulamasını mobil cihazınıza indirerek de güncel trafik bilgilerine erişebilirsiniz. Peki, Trafik yoğunluğu nasıl? Trafik yoğunluk haritası (ibb.gov.tr)

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL?

İBB'nin trafik yoğunluk haritasına bu linkten ulaşabilirsiniz. Web sitesinde, anlık trafik durumu, yol çalışmaları ve alternatif güzergahlar hakkında güncel bilgi bulabilirsiniz.

Trafik yoğunluğu nasıl? İstanbul'da trafik var mı? Trafik yoğunluk haritası (ibb.gov.tr)

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul trafik Ulaşım Gündem Teknoloji Yaşam Haberler

Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar

Bayram günü infial yaratan olay! Atatürk anıtına baltalarla saldırdılar

 IShowSpeed'in Türk döneriyle imtihanı! 'Bismillah' diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı

IShowSpeed'in Türk döneriyle imtihanı! "Bismillah" diyerek ilk ısırığı aldı, ortalığı birbirine kattı

 Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

Namaz çıkışı Özel'i kızdıran sözler: Bayram sabahı ne konuştuğunu bil

 Ürdünlü 14 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp

Ürdünlü 14 hacı adayı kutsal topraklarda hayatını kaybetti, 17 kişi kayıp
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title