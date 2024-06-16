Trafik yoğunluğu nasıl? İstanbul'da trafik var mı? Trafik yoğunluk haritası (ibb.gov.tr)
Trafik yoğunluğu, sürücülerin ve yolcuların günlük hayatlarının önemli bir parçasıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), trafik yoğunluğunu takip etmek için bir trafik yoğunluk haritası yayınladı. Bu harita, sürücülere trafik durumunu anında göstererek, daha hızlı ve daha az yoğun yolları seçmelerine yardımcı oluyor.
İstanbul'daki trafik yoğunluğu merak ediliyor. Vatandaşlar, bayram tatilinde İstanbul trafik yoğunluğunu araştırıyor. İBB Trafik uygulamasını mobil cihazınıza indirerek de güncel trafik bilgilerine erişebilirsiniz. Peki, Trafik yoğunluğu nasıl? Trafik yoğunluk haritası (ibb.gov.tr)
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU NASIL?
İBB'nin trafik yoğunluk haritasına bu linkten ulaşabilirsiniz. Web sitesinde, anlık trafik durumu, yol çalışmaları ve alternatif güzergahlar hakkında güncel bilgi bulabilirsiniz.