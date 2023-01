Trafik cezası borçları silinecek mi? Trafik cezası affı gelecek mi?

Bakan Kirişci'den 'kuraklık' açıklaması: Şu an kriz söz konusu değil

Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren Trafik cezaları silinecek mi sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en son yapılan Kabine Toplantısı sonrasında yaptığıvergi düzenlemesi açıklamalarıyla yeniden gündeme gelmişti. Peki, trafik cezaları silinecek mi? Trafik cezası affı gelecek mi? Sürücü ceza puanı nedir? Detaylar haberimizde...

TRAFİK CEZASI BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Ehliyet affı ve ceza puanının silinmesini bekleyen sürücülere müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ehliyet affı ile ilgili alınan kararı kamuoyu ile paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada ''Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik.

Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.'' Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanının silineceğini kaydeden CumhurbaşkanıErdoğan, "Bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

SÜRÜCÜ CEZA PUANI NEDİR?

Ülkemizde sürücüleri kurallara uymaya teşvik etmek ve can ve mal güvenliğini korumak için uygulanan sisteme trafik ceza puanı denir. Karayolları Trafik Kanunu gereğince belirlenen bu ceza puanları, trafikte sürücülerin işlediği suça bağlı olarak değişir. Böylece trafikte sürücüler kurallara aykırı tutum ve davranışlar sergiledikleri zaman her suç için yönetmelikte belirlenen ceza puanları ile karşı karşıya gelir. Her hatanın farklı bir ceza puanı olabilir ve bu puanların belirli bir süre içerisinde dolması nedeniyle sürücülerin ehliyeti el konulabilir.