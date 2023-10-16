Trabzon'da Turizm Çalıştayı Düzenlendi

TRABZON'da 2024 yılı turizm sezonuna hazırlık kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) Turizm Çalıştayı düzenlendi. Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, 'Bu çalıştayların sonuç bildirgesi bize rehber olacak. Bunları rehber edinerek Trabzon'un turizm potansiyelini daha yüksek seviyeye çıkartmak için var gücümüzle çalışacağız' dedi.

Trabzon Valiliği öncülüğünde, KTÜ ve Trabzon Üniversiteleri'nin iş birliğiyle KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi'nde 2024 yılı turizm sezonuna hazırlık kapsamında turizmin geliştirilmesi için çalıştay düzenlendi. Turizm Çalıştayı'na, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Eyyüp Ergan'ın yanı sıra Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile sektör temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan çalıştayda Trabzon İl Kültür Müdürlüğü temsilcisi Ebru Naz, 2023 yılı turizm sezonu değerlendirmesinde bulundu. Ortahisar Belediyesi adına sunum yapan Rabia Karabacak, belediyenin turizm yatırımlarını, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü temsilcisi Nuh Tezcan da Trabzon'da turizm güvenliğine ilişkin güncel bilgiler ve yapılan çalışmaları anlattı.

'SONUÇ BİLDİRGESİ BİZE REHBER OLACAK'

Çalıştayı değerlendiren Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, müdürlük olarak turizme odaklı tüm etkinlikleri her zaman desteklediklerini ve destekleyeceklerini söyledi. Yakın zamanda yine bir turizm çalıştayı yapıldığını ifade eden Erdoğan, 'Çalıştayların sıklıkla olması şehrin fırsatlarını, zayıf yönlerini tartışabileceğimiz ve önümüzdeki sezona Trabzon'u nasıl hazırlayabileceğimizin göstergesidir. Buradan güzel sonuçlar, akademisyen hocalarımız, paydaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber güzel sonuçlar alacağımızı umuyoruz. Bu çalıştayların sonuç bildirgesi bize rehber olacak. Bunları rehber edinerek Trabzon'un turizm potansiyelini daha yüksek seviyeye çıkartmak için var gücümüzle çalışacağız' dedi.

2023 turizm sezonu değerlendirmesinin yapıldığı çalıştay, kurum temsilcilerinin sunumlarıyla sürdü. (DHA)