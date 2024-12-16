Torreira ile Devrim Özkan ayrıldı mı? Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı?

Torreira ve Devrim Özkan neden ayrıldı? Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın aşkının bittiği iddia edildi. Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı mı? Detaylar haberimizdedir...

TORREIRA İLE DEVRİM ÖZKAN AYRILDI MI?

Uzun yıllardır yaşadıkları aşk ile kendilerinden söz ettiren Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın ayrıldığı iddia edildi. Çift için evlilik haberleri ortaya atılırken, ünlü isimler birbirlerini sosyal medya hesaplarından takipten çıktı. Torreira ile Özkan, birlikte oldukları fotoğrafları da hesaplarından kaldırdı.

TORREIRA İLE DEVRİM ÖZKAN NEDEN AYRILDI?

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan ayrıldı. İkili, birbirlerini sosyal medyadan takipten çıktı. Evlilik haberleri dahi çıkan çift, birlikte oldukları fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından kaldırdı.