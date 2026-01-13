Haberler

Torbacıdan imalathaneye uzanan takip! Dev operasyonda dudak uçuklatan yakalama

Torbacıdan imalathaneye uzanan takip! Dev operasyonda dudak uçuklatan yakalama Haber Videosunu İzle
Torbacıdan imalathaneye uzanan takip! Dev operasyonda dudak uçuklatan yakalama
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ile 6 hap basım makinesinin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, jandarmanın sokak satıcılarından üretim yapılan noktaya uzanan takibi sonucu ele geçirilen ham madde ile 5.5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceğini belirtti.

  • İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildi.
  • Operasyonda 2 şüpheli yakalandı ve 6 adet uyuşturucu hap basım makinesine el konuldu.
  • Ele geçirilen ham madde ile 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, ele geçirilen ham maddenin 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretiminde kullanılabileceğini belirtti.

1 TON 625 KİLOGRAM HAM MEDEYE EL KONDU

Bakan Yerlikaya, İzmir'de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu hap üretiminde kullanılan yüklü miktarda ham maddeye el konulduğunu duyurdu. Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre operasyonda 1 ton 625 kilogram uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Operasyonun, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda düzenlendiği kaydedildi.

İMALATHANE DEŞİFRE EDİLDİ

Yerlikaya, şüphelilerin imalathane kurarak uyuşturucu imal ve ticareti yaptıklarının ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildiğini aktardı. Jandarmanın sokak satıcılarından üretim yapılan noktaya uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda bir uyuşturucu imalathanesinin deşifre edildiğini bildirdi.

MAKİNELER VE HAM MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi ile 1 ton 625 kilogram hammadde ele geçirildi. Yerlikaya, ele geçirilen bu ham maddeyle 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebileceğini ifade etti.

"TOPLUM SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN"

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Yerlikaya, "Uyuşturucu hapların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik" dedi. Yerlikaya ayrıca, "Torbacısından imalatçısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak" ifadelerini kullandı ve operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Yaşam
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOnder Yildiz:

Dindar nesiller yetistirecektik birde

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Gece yarısı okkalı bir zam geldi
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
PSG'ye Fransa Kupası'nda büyük şok! 12 yıl sonra kabusu yaşadılar

Dünya devine büyük şok! 12 yıl sonra kabusu yaşadılar
Motorine gece yarısı 1 lira 8 kuruş zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Gece yarısı okkalı bir zam geldi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Camiye günler sonra ilk kez girildi
Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi

Inter'de Hakan Çalhanoğlu depremi