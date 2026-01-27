Haberler

Feci ölüm! Tamir etmeye çalıştığı otobüsün altında kaldı

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bakımını yaptığı yolcu otobüsüne kurduğu krikonun kayması sonucu otobüsün altında kalan tamirci hayatını kaybetti.

  • Kayseri'de bir rot balans servisinde bakım yaptığı yolcu otobüsünün altında kalan 31 yaşındaki iş yeri sahibi hayatını kaybetti.
  • Otobüsü kaldırmak için kullanılan krikonun kayması sonucu iş yeri sahibi aracın altında sıkıştı.
  • Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de rot balans servisinde bakım yaptığı yolcu otobüsünün altında kalan 31 yaşındaki iş yeri sahibi, hastanede yaşamını yitirdi.

KRİKO KAYDI

Anbar Mahallesi Altınok Caddesi'nde bulunan bir rot balans servisinde meydana gelen olayda, iş yeri sahibi C.A. (31), bakımını yaptığı yolcu otobüsünün altında kaldı. Edinilen bilgiye göre, otobüsü kaldırmak için kullanılan krikonun kayması sonucu C.A. aracın altında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde sıkıştığı yerden çıkarılan C.A., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen C.A. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından iş yerinde inceleme başlatıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

