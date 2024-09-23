Tomris Giritlioğlu öldü mü, neden öldü? Tomris Giritlioğlu ne kanseri, hastalığı nedir?

Sinemanın önemli isimlerinden Tomris Giritlioğlu'nun hastalığı nedir ve ne kanseriydi merak ediliyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Tomris Giritlioğlu için bir başsağlığı mesajı paylaştı. Tomris Giritlioğlu öldü mü, neden öldü? Tomris Giritlioğlu ne kanseri, hastalığı nedir? Detaylar haberimizdedir...

TOMRİS GİRİTLİOĞLU ÖLDÜ MÜ?

Sinemamızın önemli isimlerinden Tomris Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Giritlioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle karşılayarak başsağlığı diledi.

TOMRİS GİRİTLİOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından Tomris Giritlioğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Ersoy, "Unutulmaz eserlerin yazarı, yönetmeni ve yapımcısı Tomris Giritlioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sinemamızın güçlü kalemine Allah'tan rahmet; yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

TOMRİS GİRİTLİOĞLU KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Senarist ve yönetmen Tomris Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti.

TOMRİS GİRİTLİOĞLU KİMDİR?



1957 yılında Hataylı bir ailenin çocuğu olarak Konya'da doğan Giritlioğlu, TED Ankara Koleji'nde eğitim gördü.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversite döneminde sinema yönetmeni olmaya karar veren Giritlioğlu, TRT'de çevirmenlik ve asistanlık yaptı ve yönetmenliğe belgesellerle başladı.

İlk uzun metrajlı filmi "Suyun Öte Yanı" ile birçok ödül kazanan Tomris Giritlioğlu, 1999'da yönetmenliğini yaptığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülüne layık görülen "Salkım Hanımın Taneleri" ile ünlendi.

Emekliliğinin ardından özel televizyonlar için dizi projeleri üreten Giritlioğlu, Türkiye'de dönem dizilerinin öncüsü oldu.

"Kuruşun Yarası", "Çemberimde Gül Oya", "Hatırla Sevgili", "Asi", "Gönülçelen" gibi pek çok yapımda proje tasarımcısı ve yapımcı olarak görev alan Giritlioğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında yaşama veda etti.