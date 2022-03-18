Tolunat Ören kimdir? YouTube video içerik üreticisi Tolunay Ören, Haberler.com stüdyosuna konuk oldu. YouTube'da video çekmeye nasıl başladığından ve oyun içeriklerinden bahseden Tolunay Ören, sosyal medyayı eğlence amaçlı kullandığını söyledi. Peki, Tolunay Ören kimdir? Tolunay Ören kaç yaşında, nereli? Tolunay Eren Twitch ve sosyal medya hesapları nedir? İşte detaylar...

TOLUNAY ÖREN KİMDİR?

Tolunay Ören İstanbul doğumlu ve Medipol Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisidir. 12 Haziran 1997 yılında dünyaya gelen Tolunay Ören 25 yaşındadır. Sosyal medyanın sevilen ismi aktif olarak YouTube, TikTok, Twitch ve İnstagram'da içerik üretiyor.

Tolunay Ören'in YouTube kanalında 960 bin abonesi, TikTok hesabında 213 bin takipçisi, Twitch'te 478 bin takipçisi, İnstagram'da 655 bin takipçisi bulunmaktadır.

İnstagram adı: tolunay.oren

Twitch adı: TolunayOren

00:00 Giriş

01:40 Tolunay Ören kimdir?

03:25"Youtube'daki geçimimi 3 yıl sonra almaya başladım"

03:38"Youtube'da 2-3 yıl boyunca ayda ortalama 200-300 TL kazanıyordum"

04:48 "Mertcan Bahar düğünüme gelmedi"

06:05"İzlediğim Youtuber yok"

09:49 En çok hangi oyunu oynuyor?

11:05"Sosyal medya beni meczup olarak görüyor"

12:14 Twitch yayınlarını mı tercih edersin yoksa Youtube'daki içeriklerini mi?

12:43"Benden komik insanı kabul etmiyorum"

16:00 Sinan Engin ile olan ilişkisi nasıl gelişti?

19:22 Eşi ile nasıl tanıştı?

23:36 Messi mi Ronaldo mu?

31:33 "Beşiktaş'ın %80'inden iyi futbol oynayacağımı düşünüyorum"

36:14 Yeni projeler var mı?

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