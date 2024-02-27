Tolga Savacı'nın eşi kim? Nermin Bezmen kimdir, kaç yaşında?

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NERMİN BEZMEN KİMDİR?

Nermin Bezmen, 1954 yılında Antalya'da dünyaya geldi. Maçka İlkokulunu bitirdi. Atatürk Kız Lisesinde okurken, son sınıfta AFS bursuyla Amerika'ya gitti. Dönüşte Sultanahmet Sevk ve İdarecilik Yüksek Okuluna devam ederek 1974 yılında mezun oldu. 1975 yılının Ocak ayında 21 yaşındayken, yanında çalıştığı 39 yaşındaki iş adamı Pamir Bezmen'le evlendi. İki çocuğu oldu. 29 Ocak 2009'da eşi Pamir Bezmen (73) kaybetti. 2015 yılında oyuncu Tolga Savacı ile evlendi ve ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşti. Bezmen televizyon sunuculuğu, dergi yazarlığı ve halkla ilişkiler faaliyetleri yürüttü; geleneksel Türk sanatları ile ilgilendi. Kendi atölyesinde yetişkin ve çocuklara resim dersi verdi. 1991 yılında roman yazmaya başladı. Anne tarafından dedesi olan Kurt Seyt'in hikâyesini araştırarak roman hâline getirdi. Bunun dışında, popüler edebiyat dalında rağbet gören pek çok kitap yazdı.

Eserleri