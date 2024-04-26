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Tolga Daşkıran neden tutuklandı? İkinci Kadir Şekerci davası olayı ne, ne zaman oldu?

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Eskişehir'de eşini ve kızını bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu şahsı, kavgayı ayırdığı esnada bıçakladığı için yargılandığı davada verilen 5 yıl hapis cezası onanan Tolga Daşkıran ile arkadaşı Hüseyin Şahin Eskişehir teslim olurken Daşkıran, insanlık görevlerini yaptıklarını belirterek "Tam da hayatımın güzel noktasındaydım, inşallah çıkınca da hayatıma devam ederim." dedi.

Eskişehir'de eşini ve kızını bıçakla yaralayan Afganistan uyruklu şahsı, kavgayı ayırdığı esnada bıçakladığı için yargılandığı davada verilen 5 yıl hapis cezası onanan Tolga Daşkıran ile arkadaşı Hüseyin Şahin Eskişehir Adliyesine gelerek teslim oldu. Peki, Tolga Daşkıran neden tutuklandı? İkinci Kadir Şekerci davası olayı ne, ne zaman oldu?

OLAY NE?

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde 5 Şubat 2022'de meydana gelen olayda, eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi'ye, o esnada yakınlardan geçen Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin müdahale etti.

Abdulkadir Ahmadi, çıkan arbedede Hüseyin Şahin'i bıçakla yaralarken, kendisi de Tolga Daşkıran tarafından bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucu tutuklandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tolga Daşkıran'ın devam eden yargılama sürecinin sonunda 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan haksız tahrik ve iyi hal indirimiyle 5 yıl hapis cezası verildi.

Tolga Daşkıran neden tutuklandı? İkinci Kadir Şekerci davası olayı ne, ne zaman oldu?

TOLGA DAŞKIRAN NEDEN CEZA ALDI MI?

Mahkeme heyeti, 13 Temmuz 2023 tarihinde yapılan itiraz rağmen Tolga Daşkıran'a verilen 5 yıllık hapis cezası onadı. Ayrıca sanık Abdulkadir Ahmadi, eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası, Daşkıran'ın arkadaşı Hüseyin Şahin ise 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın ardından Tolga Daşkıran ile arkadaşı Hüseyin Şahin, aileleri ve arkadaşları ile birlikte Eskişehir Adliyesi'ne gelerek, teslim olmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yaşanan hadisede kadınlara zarar gelmemesi için insanlık görevlerini yerine getirdiklerini düşündüğünü ifade eden Daşkıran, "Arkadaşlarımla birlikte insanlık görevimizi yaptığımızı düşünüyorum, gerisi Türk adaletine kalmıştır. İnşallah hakkımızda hayırlısı olsun. Üzüldüm, tam da hayatımın güzel noktasındaydım, inşallah çıkınca da hayatıma devam ederim. En kısa sürede çıkmamı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tolga Daşkıran neden tutuklandı? İkinci Kadir Şekerci davası olayı ne, ne zaman oldu?

TOLGA DAŞKIRAN'IN AVUKATI NE DEDİ?

Tolga Daşkıran'ın Avukatı Muhammed Serkan İleli ise yaptığı açıklamada, "Tolga 2 sene önce bir olaya karışmıştı. Aslında olayda dememek lazım bu bir müdahale, kendi arkadaşları ve iki kişinin canını kurtarmak için bir müdahalede bulundu. Bundan kaynaklı bir yargılama sürdü ve 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Bunu da istinaf mahkemesi onadı.

Karar neticesinde Tolga'yı üzülerek teslim etmek zorundayız. Bizim karara saygımız sonsuz ancak herkes vicdanlara ters bir karar olduğunu düşünmekte. Diyeceklerimiz bu kadar yani 20 yaşında bir genç 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılacak. Hüseyin 1 ay sonra üniversite sınavına girecek. Bu gençlerin hayatı kararacak belki de, karar saygımız sonsuz, bekleyip göreceğiz" dedi. Tolga Daşkıran ve Hüseyin Şahin, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken Daşkıran ile Şahin'in aileleri ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Tolga Daşkıran neden tutuklandı? İkinci Kadir Şekerci davası olayı ne, ne zaman oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Hüseyin Şahin Kadir Şekerci Afganistan Eskişehir Hukuk Gündem 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler

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