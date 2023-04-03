Tolga Akyıldız kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Gazeteci ve Müzik yazarı Tolga Akyıldız kaç yaşında vefat etti?

Gazeteci yazar Tolga Akyıldız, beyin kanaması geçirdi. Hastaneye kaldırılan Akyıldız'ın durumunun kritik olduğu aktarılmıştı. Akyıldız'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki, Tolga Akyıldız kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Gazeteci ve Yazar Tolga Akyıldız kaç yaşında vefat etti? İşte detaylar...

Gazeteci ve müzik yazarı Tolga Akyıldız 3 Nisan 2023 tarihinde vefat etti. Vefatının ardından vatandaşlar, Tolga Akyıldız kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Gazeteci ve Yazar Tolga Akyıldız kaç yaşında vefat etti? Tolga Akyıldız'ın hastalığı neydi? merak etti. İşte ayrıntılar...

TOLGA AKYILDIZ ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Efsanevi Hey Dergisi'nin kurucuları arasında yer alan ve 1998 yılında aramızdan ayrılan Erhan Akyıldız'ın oğlu alan müzik yazarı ve eleştirmeni Tolga Akyıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akyıldız 50 yaşındaydı.

İstanbul Maslak'taki evinde beyin kanaması geçiren Akyıldız, Maslak Acıbadem hastanesine kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz gün yoğun bakıma alınan Akyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOLGA AKYILDIZ KİMDİR?

Tolga Akyıldız, (d.1973, 3 Nisan 2023 İstanbul) Gazeteci, yazar ve psikolog. Gazeteciliğe 1987 yılında Hey Dergisi'nde başladı ve birçok dergi ve gazetede çalıştı. 2010 Yılı'nda Milliyet Gazetesi Cadde Eki'nde kaleme almaya başladığı Sokak Çocuğu adlı köşesini 4 yıl sürdüren yazar; 46 ve Esquire Dergileri için köşe hazırladı, 2000 Yılı'ndan beri Hürriyet Gazetesi'ndeki Pop Virüs köşesinde müzik yazıları yazmakta, röportajlar yapmaktadır. Kurucusu olduğu müzikmentor bünyesinde ve Zorlu PSM'de Açık Sahne etkinliğini yürüten yazar aynı zamanda İST Dergisi Yayın Danışmanı ve Karakarga Yayınları dizi editörüdür; Çeşitli marka ve etkinliklere danışmanlık yapmaya uzun yıllar devam etmiştir.

Galatasaray Lisesi'ni ve Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü bitirdi. Gazetecilik mesleğine 1987 Yılı'nda Hey Dergisi'nde başladı. 1993-1997 arasında GO (Genç Olmak) Dergisi, Akşam Gazetesi, Health&Shape ve Anne&Çocuk Dergilerinde editörlük yaptı. 1997 Yılı'nda Blue Jean Dergisi'nde Yayın Yönetmeni olarak görev alan gazeteci 2000 Yılı'nda Blue Jean ve Hey Girl Dergisi'nin Yayın Direktörlüğü'nü üstlendi.2000-2007 Yılları arasında bu dergilere ek olarak Max, İstanbul Life ve Auto Show Dergilerinin de yayın direktörlüğü görevini yürüttü. 2002-2003 arasında ATV'de yayınlanan "6. His" adlı TV show'una danışmanlık yaptı. Yine 2000 Yılı'nda Hürriyet Gazetesi'nde Pop Virus adlı köşeyi 2010 Yılı'na kadar kaleme almayı sürdürdü. 2004-2010 Yılları arasında D.R.U.M., MySpace Türkiye, Rock'n Dark Müzik Yarışması, Avea gibi marka ve etkinliklere danışmanlık yaptı. 2012 Yılı'nda Nova Medya Yayıncılık'ta Genel Koordinatörlük görevini üstlendi. Cosmopolitan, Elele, Biba, Marie Claire, Touch İstanbul Dergilerinde köşe yazıları ve röportajları yayımlandı. 2006 Yılı'ndan beri Pop Virüs adlı konsept partilere ev sahipliği yapan Tolga Akyıldız Açık Sahne ve Müzik Blogları Fikir Takımı etkinliklerinin de yaratıcısı ve proje lideridir. 2010 Yılı'nda Milliyet Gazetesi Cadde Eki'nde kaleme almaya başladığı Sokak Çocuğu adlı köşesini 4 yıl sürdüren yazar; Esquire ve 46 Dergileri için köşe hazırlamıştır. Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki'nde yazarlık yapmaktadır. Müzisyenler ve markaları bir araya getiren projeler üreten müzikmentor adlı yapının kurucusudur. İlk öykü kitabı "Özür Dilerim Çok Sevdim" 2014 yılında yayımlanmıştır.

2 Nisan 2023 akşam saatlerinde beyin kanaması geçirdi. Akyıldız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.