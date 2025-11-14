Haberler

TOKİ evleri kiraya verilir mi 2025?

TOKİ evleri kiraya verilir mi 2025?

TOKİ konutlarının kiraya verilip verilemeyeceği, özellikle sosyal konut başvurusunda bulunanların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Başvurusu kabul edilen vatandaşlar, hak sahibi olduklarında bu evleri kiraya verme imkânlarının olup olmadığını araştırıyor. Bu nedenle, 2025 yılı için TOKİ konutlarının kiralanmasına ilişkin güncel durum sıkça gündeme geliyor.

Sosyal konut projelerinde kiralama hakkı, proje türüne ve hak sahipleriyle yapılan sözleşmenin içeriğine göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı projelerde belirli şartlar altında kiraya verme esnekliği sunulurken, özellikle taksit ödemesi devam eden konutlarda doğrudan oturum şartı aranabiliyor. Bu nedenle TOKİ'den alınan bir konutun kira geliri sağlayıp sağlayamayacağı, tamamen ilgili projenin kurallarına ve sözleşmede yer alan hükümlere bağlı olarak şekilleniyor.

TOKİ KONUTLARININ KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN GENEL DURUM

TOKİ tarafından yapılan açıklamalara göre standart tip konut sahipleri, gerekli koşulları sağladıkları müddetçe konutlarını kiraya verebilmektedir. Ancak bazı istisnai durumlar bulunmakta; özellikle 3+1 tip konutların kiraya verilip verilemeyeceği tamamen TOKİ idaresinin takdirine bırakılmaktadır.

ALT GELİR GRUBU KONUTLARINDA İKAMET ZORUNLULUĞU

Alt gelir grubuna yönelik projelerde ise durum farklıdır. Bu kapsamda sözleşme imzalanan konutlarda borç tamamen bitene kadar alıcının veya ailesinin konutta ikamet etme şartı aranmaktadır. Alıcının, eşinin ya da çocuklarının konutta yaşamadığının tespiti halinde sözleşme feshedilebilmektedir.

KİRAYA VERME HAKKI VE DEVİR KISITLAMASI

TOKİ konutlarının kiraya verilmesini yasaklayan bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak TOKİ hakkının devri kesin olarak mümkün değildir. Yani konutun mülkiyet hakkı ya da satın alma avantajı başkasına devredilemez.

TOKİ KONUTU ÇIKMASI DURUMUNDA KİRALAMA İMKÂNI

TOKİ tarafından size bir konut tahsis edilmesi halinde, ilgili şartları yerine getirmeniz koşuluyla konutunuzu kiraya verebilirsiniz. Fakat bu süreçte TOKİ'den doğan haklarınızı veya sözleşme kapsamındaki avantajları bir başkasına devretme imkânınız yoktur.

