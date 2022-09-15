TOKİ'den cayma hakkı olup olmadığı konusu, TOKİ için başvuru yapan vatandaşların en merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merak edilen TOKİ sorularını yanıtladığı canlı yayında, TOKİ cayma hakkı var mı? ve TOKİ parayı ödeyemeyince ne olacak? Sorularını yanıtladı. Peki, TOKİ cayma hakkı var mı? TOKİ parayı ödeyemeyince ne olacak?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı bir canlı yayında, TOKİ cayma hakkı var mı? ve TOKİ parayı ödeyemeyince ne olacak? Sorularını yanıtladı. Peki, TOKİ cayma hakkı var mı? TOKİ parayı ödeyemeyince ne olacak?

TOKİ CAYMA HAKKI VAR MI?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ cayma hakkı var mı? Sorusunu şu şekilde yanıtladı;

"Konutu borcu bitmeden başkasına devredemez. Vatandaşımız evi aldı, aldığı evde de ödeme güçlüğü çekti. Orada diyoruz ki bir ihtar çekiyoruz. Bu zamana kadar iade edeni görmedik. İade etmek isteyen olursa vatandaşımıza ödediği paraları iade ediyoruz."

TOKİ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim, sosyal konut projesinde başvuru sayısı saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı. Kampanyanın ikinci gününde de banka önlerinde uzun kuyruklar oluştu." Açıklamasında bulundu.

TOKİ BAŞVURULARI HANGİ BANKAYA YAPILACAK?

TOKİ başvuruları için açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut başvurularının 14 Eylül'de başlayacağını söyledi. TOKİ başvuruları Halkbank ve Ziraat Bankasına yapılacak.

TOKİ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

13 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan TOKİ sosyal konut projesi hakkında konuştu. Açıklamalara göre TOKİ başvuruları 14 Eylül itibari ile başlayarak Ekim ayı sonuna kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ise şöyle oldu; "Birazdan ana hatlarını milletimizle paylaşacağımız projenin başvuruları yarın başlıyor ve ekim ayının sonuna kadar sürecek. Bu kampanya sayısı ve kalitesi bakımından dünyadaki en büyük konut yatırımını ifade etmektedir. Sosyal konut projesini 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. "Sözlerinin ardından şu sözleri söyleyerek TOKİ sosyal konut projesinin ismini vatandaş ile paylaştı; "Projemizin ve bu kapsamda yapılacak konutlar ile iş yerlerinin isimlerini "İlk Evim ve "İlk İş yerim" olarak belirledik."