TOKİ başvurusu nereden yapılır? e-Devlet başvuru formu!

TOKİ başvurusu nereden yapılır? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Sosyal Konut projesi için başvuru süreci 10 Kasım'da başlayacak. Projeden yararlanmak isteyen vatandaşlar, belirlenen tarihler arasında e-Devlet veya yetkili banka şubeleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecek. TOKİ başvurusu e devlet nasıl yapılır? Ayrıntılar...

TOKİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Sosyal Konut başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabilecek. e-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşların ilk beş gün T.C. kimlik numarasının son rakamına göre sisteme giriş yapması gerekecek. Buna göre 10 Kasım'da son hanesi "0", 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6" ve 14 Kasım'da "8" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 15 Kasım 2025 Cumartesi gününden itibaren ise kimlik numarasına bakılmaksızın herkes başvuru gerçekleştirebilecek.

Banka şubeleri aracılığıyla yapılacak başvurularda herhangi bir kimlik numarası sınırlaması uygulanmayacak. e-Devlet başvuruları 18 Aralık 2025 Perşembe günü sona erecek, banka şubelerinden yapılacak başvurular ise 19 Aralık 2025 Cuma gününe kadar devam edecek. Bu süreçte vatandaşların kimlik bilgileriyle birlikte gelir beyanı ve gerekli belgeleri hazır bulundurması gerekecek.

TOKİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Projeye başvurmak isteyen vatandaşların en az 18 yaşında olması, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bulunması ve kendisi, eşi ya da çocukları adına kayıtlı konutunun olmaması şartı aranacak. Ayrıca hane halkı aylık net gelirinin İstanbul'da en fazla 145 bin lira, diğer illerde ise 127 bin lirayı geçmemesi gerekiyor. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için başvuru sırasında nüfus kayıt örneği veya son bir yıldır ilgili ilde ikamet ettiğini gösteren belge yeterli olacak.

Konutlar 2+1 ve 1+1 tiplerinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun şekilde tasarlanacak. Satış bedelleri 1 milyon 800 bin liradan başlayacak projede yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkânı sunulacak. Aylık taksitler İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde ise 6 bin 750 liradan başlayacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ve 3 ve üzeri çocuğu bulunan ailelere özel kontenjan ayrılacak.

TOKİ BAŞVURUSU E-DEVLETTEN NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda sistemsel yoğunluğu önlemek için ilk beş gün T.C. kimlik numarasının son hanesine göre kademeli başvuru alınacak. Vatandaşlar, e-Devlet hesabına giriş yaptıktan sonra "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı - Sosyal Konut Başvurusu" hizmeti üzerinden ilgili formu doldurarak işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru sırasında kişisel bilgiler, gelir beyanı ve konut tipi tercihi gibi bilgiler sisteme eksiksiz girilmeli.

e-Devlet başvuruları 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Sistem, kimlik numarası kuralının kalktığı 15 Kasım'dan itibaren tüm vatandaşlara açık olacak. Başvuruların ardından Aralık ayında kura çekimleri gerçekleştirilecek ve inşa sürecine Kasım 2025 itibarıyla başlanacak. Konut teslimlerinin Mart 2027'de başlaması planlanıyor.