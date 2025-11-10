Haberler

TOKİ başvuru ücreti nasıl ödenir? Ne zamana kadar yatırılır?

TOKİ başvuru ücreti nasıl ödenir, açıklandı. 81 ilde inşa edilecek 500 bin sosyal konut için "Yüzyılın Konut Projesi" başvuruları başladı. Vatandaşlar, e-Devlet ya da yetkili banka şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilecek. Proje kapsamında ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Şehit aileleri, gaziler ve terör, harp, vazife malulleri başvuru bedelinden muaf tutulacak. Peki, TOKİ başvuru ücreti nasıl ödenir?

TOKİ başvuru ücreti nasıl ödenir? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" için başvuru süreci başladı. Proje kapsamında dar gelirli vatandaşlar, uygun koşullarda ev sahibi olabilecek.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden "TOKİ Konut/İşyeri Başvuru" ekranına giriş yaparak başvuru sürecini başlatabilecek. Sistemde "500 bin sosyal konut projesi" seçildikten sonra "onayla" butonuna tıklanarak ön başvuru tamamlanacak. Başvuru TOKİ sistemine düştükten sonra değerlendirme süreci başlayacak. Değerlendirme tamamlandığında, başvuru sahibinin adına banka tarafından otomatik olarak bir hesap açılacak ve bu hesaba ilişkin bilgiler SMS ile iletilecek.

Vatandaşlar, SMS ile gelen hesap numarasına 5 bin TL tutarındaki başvuru ücretini EFT, havale ya da ATM yoluyla yatıracak. Belirlenen süre içerisinde ücret yatırılmazsa başvuru geçersiz sayılacak. Başvuru durumları, e-Devlet üzerinden "TOKİ Başvuru Listesi" sekmesinden takip edilebilecek. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri başvurularını sadece banka şubelerinden yapabilecek ve bu kişilerden başvuru bedeli alınmayacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR 2025?

2025 yılı "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında belirlenen başvuru bedeli 5 bin TL olarak açıklandı. Bu bedel, TOKİ sistemine kayıtlı başvuru sahibi adına açılan banka hesabına yatırılacak. Başvuru bedeli, sadece başvuru sahibine ait olmalı ve belirtilen yöntemlerle (EFT, havale, ATM) yatırılmalıdır.

Başvuruların geçerli sayılması için ücretin eksiksiz ve zamanında ödenmesi gerekiyor. Başvuru sonrası yapılan değerlendirme sonucunda hak sahibi olamayan kişilere, yatırılan başvuru bedeli belirlenen takvim doğrultusunda iade edilecek. Şehit aileleri, gaziler, terör, harp ve vazife malulleri başvuru bedelinden muaf tutulacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN, NE ZAMANA KADAR YATIRILIR?

"Yüzyılın Konut Projesi" için e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık'a kadar sürecek. Yetkili banka şubeleri aracılığıyla yapılacak başvurular ise 19 Aralık tarihinde sona erecek. e-Devlet başvurularının ilk 5 gününde, sistem yoğunluğunu azaltmak amacıyla T.C. kimlik numarasının son hanesine göre işlem yapılacak.

Başvuru bedelinin yatırılması süreci, ön başvuru işleminin ardından başvuru sahibine SMS yoluyla iletilen hesap bilgisiyle başlayacak. Vatandaşların bu hesaba belirtilen süre içinde 5 bin TL başvuru bedelini yatırması gerekecek. Süre dolduktan sonra ücret yatırılmazsa başvuru otomatik olarak iptal edilecek.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
