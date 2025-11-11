TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman sonuçlanır?

TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuruları almaya başladı. Proje kapsamında hak sahipleri belirleme süreci kura yöntemiyle yapılacak ve sonuçlar TOKİ'nin internet sitesinden duyurulacak.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ'nin 2025 yılı kapsamında yürüttüğü 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahipleri, "Hak Sahibi Belirleme Kurası" ile tespit edilecek. Kuralar noter huzurunda, TOKİ yetkililerinin denetiminde gerçekleştirilecek. Kura tarihleri, proje bazında belirlenecek ve TOKİ'nin resmi internet sayfası üzerinden duyurulacak. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra sonuçlar, TOKİ'nin duyuru ekranında ilan edilecek.

Sonuçların açıklanacağı tarih, her proje için kura takviminin duyurulmasının ardından netlik kazanacak.

TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, KAÇ GÜNDE SONUÇLANIR, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılabilecek. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Başvurular; "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri", "Gazi Vatandaşlar", "Engelli Vatandaşlar", "Emekliler", "3 ve Daha Fazla Çocuklu Aileler", "Genç Vatandaşlar" ve "Diğer Alıcı Adayları" olmak üzere yedi kategoride kabul edilecek.

Başvuru süreci tamamlandıktan sonra TOKİ, projelere göre kura takvimini belirleyecek. Kura çekiliş programı TOKİ'nin resmi web sitesinde yayımlandıktan sonra sonuçlar açıklanacak. Başvuru sahiplerinin, sonuçları öğrenebilmesi için TOKİ'nin duyurular sayfasını takip etmesi gerekecek.

TOKİ BAŞVURUSU İÇİN ÖDEME NEREYE YAPILACAK?

Başvuru işlemleri, proje iline göre T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş. veya T. Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin yetkili şubelerinden yapılacak. Başvuru sahipleri, kimlik belgeleriyle birlikte ilgili banka şubesine giderek "Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi" imzalayacak. Her başvuru için 5.000 TL başvuru bedeli alınacak.

e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda ise banka tarafından SMS yoluyla gönderilen hesap bilgilerine başvuru bedeli yatırılacak. Belirtilen süre içinde ödeme yapılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacak. Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisinde başvuru bedeli alınmayacak, ancak başvurular yalnızca banka şubeleri üzerinden yapılabilecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2025

Hak Sahibi Belirleme Kurası, noter huzurunda ve TOKİ yetkililerinin gözetiminde yapılacak. Kura çekimi tarihleri TOKİ tarafından daha sonra ilan edilecek. Her proje için ayrı bir kura takvimi belirlenecek ve ilan edilen tarihlerde kura programı kamuoyuna duyurulacak. Kura çekimin Aralık ayında başlaması bekleniyor.