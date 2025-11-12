TOKİ başvuru mesajı SMS gelmedi, ne zaman gelir? TOKİ SMS gelmedi, ne yapmalıyım?

TOKİ mesaj gelmedi, ne zaman gelir? Türkiye genelinde başlatılan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında TOKİ'ye yapılan e-Devlet ve banka başvurularında yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların adına banka tarafından açılan hesap bilgilerini içeren SMS mesajlarının gecikmesi ise başvuru sahipleri arasında merak konusu oldu.

TOKİ SMS GELMEDİ, NE ZAMAN GELİR?

TOKİ, e-Devlet üzerinden yapılan başvurular sonrasında banka tarafından başvuru sahipleri adına hesap açıldığını ve bu bilgilendirmenin kısa süre içinde SMS ile iletileceğini duyurdu. Yetkililer, sistemdeki yoğunluk nedeniyle mesajların bazı başvuru sahiplerine gecikmeli olarak ulaşabileceğini belirtti. TOKİ'nin resmi açıklamasına göre, bilgilendirme SMS'leri kısa süre içinde gönderilecek ve vatandaşların beklemede kalmaları gerekiyor.

Başvuru sonrası banka tarafından gönderilen SMS mesajında, yatırılması gereken 5 bin TL başvuru ücretine ait hesap numarası yer alıyor. Bu nedenle vatandaşların mesaj ulaşmadan ödeme yapmaması, belirtilen süre içinde bilgilendirme geldikten sonra işlemlerini tamamlaması gerekiyor. TOKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da başvuru sahiplerinin SMS ulaşmadan herhangi bir ödeme gerçekleştirmemesi gerektiği vurgulandı.

TOKİ MESAJ GELMEDİ, NE ZAMAN GELİR, NE YAPMALIYIM?

TOKİ'nin resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan açıklamada, başvuru sonrası SMS ulaşmayan vatandaşların endişelenmemesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada, "Kısa süre içerisinde SMS bilgilendirmesi gerçekleştirilecektir. e-Devlet kanalıyla yapılacak başvurularda; banka tarafından SMS ile iletilecek başvuru sahibi adına açılmış olan hesaba, başvuru ücretinin belirlenen süre içerisinde EFT, havale veya ATM ile yatırılması gerekmektedir." denildi.

Bu bilgilere göre, vatandaşların öncelikle mesajın ulaşmasını beklemesi gerekiyor. Banka tarafından gönderilen mesajda yer alan hesap numarasına 5 bin TL başvuru ücreti yatırılacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Başvuru ücreti, banka tarafından açılan hesap bilgileri SMS yoluyla ulaştıktan sonra yatırılabiliyor. TOKİ sisteminde başvurunun değerlendirilmesinin ardından bankalar başvuru sahibi adına bir hesap açıyor ve hesap numarası vatandaşlara SMS ile bildiriliyor. Bu bilgilendirme geldikten sonra 5 bin TL başvuru bedeli EFT, havale veya ATM yoluyla ilgili hesaba yatırılabiliyor.

Belirlenen süre içinde hesaba ücret yatırılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılacak. Başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için SMS ile bildirilen hesap bilgilerine ödeme yapılması zorunlu. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ise başvuru ücretinden muaf tutulacak ve yalnızca banka şubeleri aracılığıyla başvurularını tamamlayabilecek.