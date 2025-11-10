TOKİ başvuru hangi banka, başvuru ücreti nereye yatacak?

TOKİ başvuru ücreti nereye yatacak? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 500 bin sosyal konut için başvurular bugün başladı. Başvurular, e-Devlet üzerinden veya yetkili banka şubeleri aracılığıyla yapılabilecek.

TOKİ BAŞVURU HANGİ BANKA, BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATACAK?

Başvurular, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım şubeleri üzerinden gerçekleştirilebilecek. Vatandaşlar dilerlerse e-Devlet üzerinden ön başvuru yaparak süreci çevrim içi olarak da tamamlayabilecek. e-Devlet'te "TOKİ Konut/İşyeri Başvuru" ekranına giriş yapan kişiler, 500 bin sosyal konut projesini seçtikten sonra "onayla" butonuna tıklayarak ön başvuru oluşturacak. TOKİ sistemine düşen talep değerlendirildikten sonra başvuru sahibinin adına banka tarafından hesap açılacak ve hesap numarası SMS ile bildirilecek.

Vatandaşlar, kendilerine bildirilen bu hesaba 5 bin TL tutarındaki başvuru ücretini EFT, havale ya da ATM yoluyla yatıracak. Belirlenen süre içerisinde ödeme yapılmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılacak. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri başvuru bedelinden muaf tutulacak ve sadece banka şubeleri üzerinden işlem yapabilecek. Başvuru yapan vatandaşlar, e-Devlet'te "TOKİ Başvuru Listesi" ekranından başvuru durumlarını takip edebilecek.

TOKİ başvuruları kapsamında yatırılması gereken 5 bin TL başvuru ücreti, TOKİ tarafından vatandaş adına açılan banka hesabına yatırılacak. Bu hesap bilgisi, başvuru onaylandıktan sonra SMS ile başvuru sahibine iletilecek. Vatandaşlar, parayı EFT, havale veya ATM aracılığıyla Ziraat Bankası, Halk Bankası ya da Emlak Katılım Bankası'na yatırabilecek. Ödeme yapılmayan başvurular otomatik olarak iptal edilecek.

Başvuru süreci e-Devlet üzerinden yürütüldüğü için yoğunluk yaşanmaması adına ilk beş gün T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesine göre başvuru alınacak. 10 Kasım'da son rakamı 0 olanlar, 11 Kasım'da 2, 12 Kasım'da 4, 13 Kasım'da 6, 14 Kasım'da 8 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 15 Kasım'dan itibaren ise kimlik numarası sınırlaması kaldırılacak. e-Devlet başvuruları 18 Aralık'ta, banka başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvurmak isteyenlerin 18 yaşını doldurmuş ve son 10 yıldır T.C. vatandaşı olması gerekiyor. Hane halkı aylık net gelirinin İstanbul'da en fazla 145 bin TL, diğer illerde ise en fazla 127 bin TL olması şartı bulunuyor. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri gelir şartından muaf tutulacak. Başvuru yapılacak yerlerde, adrese dayalı kayıt sistemine göre son bir yıldır ikamet ediyor olma şartı aranacak.

Başvuru sahiplerinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması gerekiyor. Tapuda hissesi olanların, sahip oldukları gayrimenkulün değerinin 1 milyon TL'yi geçmemesi şartı bulunuyor. "Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların proje ilinde en az üç yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor. Hak sahiplerinin yüzde 5'i şehit aileleri ve gazilere, yüzde 5'i engellilere, yüzde 20'si emeklilere, yüzde 10'u 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere, yüzde 20'si gençlere, kalan yüzde 40'ı ise diğer vatandaşlara ayrılacak.