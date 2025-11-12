TOKİ 5 bin TL geri veriyor mu? Kura çıkmazsa başvuru ücreti nasıl geri alınacak?

TOKİ 5 bin TL geri veriyor mu? TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" için başvurular başladı. Vatandaşlar e-Devlet veya yetkili banka şubeleri üzerinden başvurularını tamamlayabiliyor.

TOKİ 5 BİN TL GERİ VERİLİYOR MU?

"Yüzyılın Konut Projesi"ne başvuru yapacak vatandaşların, başvuru işlemini tamamladıktan sonra belirlenen banka hesabına 5 bin TL başvuru bedeli yatırması gerekiyor. Bu ücret, e-Devlet üzerinden başvuru yapanlara SMS yoluyla bildirilen banka hesabına EFT, havale veya ATM üzerinden yatırılabiliyor. Belirlenen süre içinde ödeme yapılmazsa başvuru geçersiz sayılıyor. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri bu bedelden muaf tutuluyor ve başvurularını yalnızca banka şubeleri üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Projeye yapılan başvuruların ardından kura çekimi tamamlandığında, hak sahibi olamayan vatandaşların yatırdığı 5 bin TL başvuru bedeli geri ödenecek. İadeler, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından başvurunun yapıldığı banka aracılığıyla vatandaşların hesaplarına aktarılacak. Böylece kurada adı çıkmayan başvuru sahipleri yatırdıkları ücreti eksiksiz şekilde geri alacak.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

TOKİ'nin dev sosyal konut hamlesi kapsamında başvurular e-Devlet ve banka şubeleri üzerinden gerçekleştiriliyor. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık tarihinde sona erecek. Yetkili banka şubeleri aracılığıyla başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise 19 Aralık'a kadar işlemlerini tamamlayabilecek. Başvuru süreci boyunca sistem yoğunluğunu azaltmak amacıyla e-Devlet üzerinden yapılan başvurular, ilk 5 gün boyunca T.C. Kimlik Numarası'nın son hanesine göre alınacak.

Buna göre, 10 Kasım'da TCKN'sinin sonu "0" olanlar, 11 Kasım'da "2", 12 Kasım'da "4", 13 Kasım'da "6", 14 Kasım'da ise "8" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 15 Kasım itibarıyla ise tüm vatandaşlar kimlik numarası sınırlaması olmadan başvuruda bulunabilecek. Yetkili banka şubelerinde başvuru için kimlik numarası sınırlaması uygulanmayacak.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL OLACAK?

Kurada adı çıkmayan vatandaşların yatırdığı 5 bin TL başvuru bedeli, kura çekiminin tamamlanmasının ardından geri ödenecek. İade işlemleri, başvurunun yapıldığı banka üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek ve vatandaşların hesaplarına aktarılacak. Herhangi bir ek başvuru ya da talep formu doldurulmasına gerek kalmadan, sistem tarafından iade süreci tamamlanacak.

Başvuru sahipleri, e-Devlet üzerinden "TOKİ Başvuru Listesi" ekranından başvuru durumlarını takip edebilecek. Kurada konut hakkı kazanamayanların başvuru bedeli, bankaya yatırdıkları hesap bilgileri üzerinden aynı banka aracılığıyla iade edilecek. Böylece vatandaşlar başvuru süreci sonunda herhangi bir maddi kayıp yaşamayacak.