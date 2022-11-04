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Tokat'ta artçı depremler devam ediyor mu? Tokat'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Tokat'ta artçı depremler devam ediyor mu? Tokat'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Tokat'ta deprem meydana geldi. Tokat'ta meydana gelen depremin büyüklüğü ve artçıları olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Tokat'ta depremler, artçılar devam ediyor mu? Tokat'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesinin yaptığı açıklamalara göre Tokat'ta deprem meydana geldi. Peki, Tokat'ta depremler, artçılar devam ediyor mu? Tokat'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar haberimizde...

Tokat'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden sonra artçı depremler merak edildi. Tokat Buzköy-Niksar'da saat 06:39'da 2.6 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesine göre 2. artçı deprem ise saat 06:45'de Gözpınar-Niksar'da 3.2 büyüklüğünde meydana geldi.

Tokat'ta artçı depremler devam ediyor mu? Tokat'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu?

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre Tokat'ta 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erbaa ilçesinde saat 17.34'te kaydedilen deprem, 6.25 kilometre derinlikte meydana geldi.

Tokat'ta artçı depremler devam ediyor mu? Tokat'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Kandilli Rasathanesine göre ise deprem 3.9 büyüklüğünde kaydedildi.

Tokat'ta artçı depremler devam ediyor mu? Tokat'ta kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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