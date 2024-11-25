Tokat okullar tatil mi? SON DAKİKA 26 Kasım Salı Tokat'ta okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tokat için bir kez daha kuvvetli kar yağışı uyarısı verdi. Aileler ve öğrenciler, okulların yarın da tatil olup olmadığını merak etti. Tokat okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Tokat'ta okul yok mu?

TOKAT OKULLAR TATİL Mİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 26 Kasım salı günü yoğun kar yağışı beklenen Amasya, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat ve Aksaray için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Tokat Valiliğinden tatil açıklaması:

İlimiz genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, köylerimizden ve beldelerimizden taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.