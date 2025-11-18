Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tescilli Karayaka Koyunu İçin Üretim Tesisi Kurdu

Karadeniz Bölgesi'nin yerel değeri olan ve özellikle Tokat gastronomisinin vazgeçilmezi sayılan Karayaka koyun ırkının geleceği için önemli bir adım atıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), 2024 yılında coğrafi işaretle tescillenen bu özel ırkın genetik özelliklerini korumak ve verimliliğini artırmak amacıyla "Çiftlik Koyunculuk Tesisi"ni faaliyete geçirdi.

Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Haziran ayında kurulan tesiste çalışmalar hızla başladı. 65 koyun ve 6 koç ile start verilen üretim sürecinde kısa sürede 27 kuzu elde edildi.

Bilimsel Çalışmalarla Verimlilik Artırılacak

Üniversitenin bölgesel kalkınma vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen proje, hem akademik çalışmalara hem de bölge çiftçisine katkı sağlamayı hedefliyor.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, tesiste yürütülen çalışmaların kapsamını "Üniversite olarak yerel değerlerimizi bilimsel çalışmalarla topluma faydalı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu vizyonla açtığımız tesiste hocalarımız ve lisansüstü öğrencilerimiz Karayaka ırkının ıslahı, korunması ve genetik özelliklerinin geliştirilmesi üzerine çalışıyor. Aynı zamanda öğrencilerimiz burada uygulamalı eğitim alma fırsatı buluyor." sözleriyle anlattı.

Tokat Kebabı'nın lezzet sırrı: Karayaka

Tokat, Sinop, Samsun, Giresun ve Ordu illerini kapsayan bölgenin en önemli gen kaynaklarından biri olan Karayaka koyunu, sadece hayvancılık açısından değil, gastronomi turizmi açısından da kritik bir öneme sahip.

Prof. Dr. Yılmaz, dünyaca ünlü Tokat Kebabı ile Karayaka ırkı arasındaki ilişkiye dikkat çekerek, "Tokat kebabı, Karayaka kuzusuyla yapıldığında gerçek lezzetine ulaşıyor. Bu ırkta yağın vücuda eşit dağılması, etin lezzet kalitesini artırıyor. Yürüttüğümüz çalışmalar Tokat'ın hem hayvancılığına hem de gastronomisine doğrudan katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Yapılan ıslah çalışmalarıyla bölge çiftçisine daha verimli damızlık kaynakları sunulması ve sürdürülebilir hayvancılığın desteklenmesi hedefleniyor.