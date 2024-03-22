Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay'da desteklediği Gökhan Zan'ı geri çekmesi siyasi gündeme bomba gibi düştü. TİP'in bu hamlesi sonrasında Hatay'da kimi destekleyeceği ise merak konusu oldu. TİP, Hatay'da kimi destekleyecek? TİP'in Hatay kararı ne? Gökhan Zan'ın adaylığı neden çekildi? İşte detaylar...

TİP HATAY'DA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gökhan Zan'ın adaylığından desteğini çeken Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay'da kimi destekleyeceği açıklandı. Türkiye İşçi Partisi, Hatay'da Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri DEM Parti ve EMEP'in adaylarını destekleme kararı aldı.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI ADAYLARI KİM?

İttifak bileşenlerinden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) adayı Perihan Pakize Sinemillioğlu'yken, EMEP Partisi'nin adayı ise Halil İmrek.

TİP, GÖKHAN ZAN'IN ADAYLIĞINI NEDEN GERİ ÇEKTİ?

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti. Parti, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizin yaşadığı büyük yıkımların suçlusu olan AKP'nin yerel seçimde Hatay'dan gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı adayı karşısında, yine bir deprem suçlusu olan mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın Hatay halkının tüm itirazlarına rağmen yeniden aday gösterilmesi üzerine, Türkiye İşçi Partisi olarak, Hatay halkını seçeneksiz bırakmayacağımızı ilan edip Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için girişimlerde bulunduk. Bu girişimler sonucunda Hatay halkının çeşitli temsilcilerinin ve önde gelen kanaat önderlerinin de inisiyatifiyle deprem günlerindeki özverili çalışmasıyla tanınan eski milli futbolcu, Hataylı spor insanı Gökhan Zan ortak bir iradeyle önerilen isim oldu. Partimiz ise "Hatay İttifakı" olarak adlandırılan bu iradeye saygı duyduğunu belirtti ve partimizin üyesi olmayan Gökhan Zan'a adaylık sırasını verdi.

Türkiye İşçi Partisi olarak, Hatay halkının iki deprem suçlusu arasında bir seçime zorlanmasının ve Lütfü Savaş'ın CHP adayı olarak dayatılmasının telafisi mümkün olmayan bir ayıp olduğunu ve acılı Hatay halkına bir hakaret anlamı taşıdığını tekrar ifade ediyoruz. Bununla birlikte, Hatay İttifakı'nın ortak aday olarak önerdiği Gökhan Zan'ın partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır.

Gökhan Zan söz konusu iddiaların kendisine yönelik bir kumpas olduğunu ve hukuki süreci başlatacağını partimize iletmiştir. Ancak, her ne kadar süreç hukuki mercilere taşınacak olsa da, en ufak bir şaibenin varlığına bile göz yummayacağımızı ve kumpas ve şantaj gibi yolları alışkanlık haline getirmiş olan düzen siyasetine olan kapanmaz mesafemizi hatırlatıyor, Gökhan Zan'ın adaylığını geri çektiğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz."