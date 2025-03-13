Timur Soykan neden istifa etti? Timur Soykan Halk TV'den ayrıldı mı?
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan bir röportaj krize neden oldu. Serpil Yılmaz, Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tepki olarak kanaldaki görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Timur Soykan neden istifa etti? Timur Soykan Halk TV'den ayrıldı mı?
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı ile yapılan röportaj kanal içinde krize neden oldu. Kütahyalı, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrıyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, kanal bunu, "Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı sürece ilişkin çok çarpıcı bilgileri Halk TV YouTube kanalına açıkladı!" ifadeleriyle duyurdu. Timur Soykan neden istifa etti?Timur Soykan Halk TV'den ayrıldı mı?
TİMUR SOYKAN NEDEN İSTİFA ETTİ?
Röportajın ardından kanalda kıyamet koptu. Önce Serpil Yılmaz, ardından da Murat Ağırel, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu tepki olarak kanaldan ayrıldı.
KANAL SAHİBİNDEN AÇIKLAMA GELDİ: YOL KAZASI
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu da olayın ardından açıklama yaptı. Mahiroğlu "Dün akşam, Youtube kanalımızda yayınlanan bir röportaj nedeniyle sosyal medyada bir grup Halk TV programcısı tarafından bana ve kanala yönelik bir kampanya başlatıldı. Kampanyanın gerekçesine özne olan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ne benimle, ne de kanalın yayın çizgisiyle uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz. Bu tamamen bir yol kazasıdır" dedi.
TİMUR SOYKAN KİMDİR?
Kırklareli'nde doğdu. Üniversite eğitimine 1992 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümünde başladı. Buradaki eğitimini 1998 yılında tamamladı. Gazetecilik hayatına Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde başladı. Daha sonra Radikal Gazetesi'ne geçti ve burada dokuz yıl boyunca muhabirlik, üç yıl boyunca da editörlük yaptı. Radikal Gazetesinden ayrıldıktan sonra Postacı Yayınevini kurdu. Bu yayınevinde edebiyat ve politikaya dair çeşitli kitaplar yayımladı. Türkiye'nin siyasi gündemine dair analizler yapan bazı tanınmış gazetecilerin kitapları Postacı Yayınevinde basıldı. Posta Gazetesi'nde haber müdürü olarak çalıştı. Timur Soykan, aktüel siyaset, hikâye ve polisiye roman türünde eserler verdi.
2008 yılında, Demet Bilge Ergün ile birlikte Sapan: Hrant Dink Cinayeti -Bir Güvercinin Katilleri- isimli kitabı yayımladı. 2009 yılında çıkan Tanrı Misafirleri Oteli adlı kitabında konuları gerçek hayattan alınmış insan hikâyelerine yer verdi (Soykan, 2016: 1). Farklı şehirlerden ve mesleklerden olan insanların hayatın zorluklarına karşı gösterdiği mücadeleyi "biyografik öykü" tarzında ele aldı. Çocuk işçilerin yaşam mücadelesini çarpıcı şekilde anlattı. 2013 yılında ilk polisiye romanı olan Zavallı -Gerçek Kimin Umurunda?- isimli eseri yayımlandı. Postacı Yayınevinden çıkan ve politik polisiye türünde olan romanda, bir komiserin öldürülmesi ve katilinin aranması etrafında devlet içerisindeki güç mücadelelerini anlattı. 2016'da Kırmızı Kedi Yayınevinden çıkan Liste isimli polisiye romanında yine bir komiser cinayetini konu aldı.