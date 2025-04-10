Timur Soykan kimdir? Gazeteci Timur Soykan kaç yaşında, nereli?

Timur Soykan, gazetecilik kariyerinde önemli başarılara imza atmış bir isim olarak öne çıkıyor. Hem yazdığı yazılar hem de yaptığı televizyon programları ile geniş bir kitleye ulaşan Timur Soykan, toplumda önemli etkiler yaratan dosya haberlerle tanınıyor. Peki, Timur Soykan kimdir? Timur Soykan kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

TİMUR SOYKAN KİMDİR?

Timur Soykan, 1975 yılında Kırklareli Demirköy'de doğdu. 1992 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde başladığı eğitimini 1998 yılında tamamladı.

Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde başladığı meslek yaşamını Radikal Gazetesi'nde sürdürdü. Dokuz yıl muhabirlik, üç yıl editörlük yaptıktan sonra Radikal'den ayrılarak kurduğu Postacı Yayınevi'nde edebiyattan politikaya kadar çeşitli kitaplar ve yazılar yayınladı. Ahmet Şık'ın 2014'te basılan kitabı Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda: AKP-Cemaat İttifakı Nasıl Dağıldı? Ve 000 Kitap "Dokunan Yanar" bu yayınevinden çıkmıştır. Aynı zamanda Timur Soykan'ın, Şık'ın taslak halindeyken el konulan İmamın Ordusu kitabının yayıncılığında da katkıları bulunmuştur.

Posta Gazetesi'nde haber müdürü olarak çalıştı.

Araştırmacı gazeteci kitaplarının yanı sıra polisiye roman ve öykü de yazan Timur Soykan Türkiye'nin içinde bulunduğu durumları, her şeyden gizli gerçekleşen olayları, sır dolu cinayetleri ve farklı farklı insanların türlü hayatlarını kitaplarında işlemektedir. BirGün'de köşe yazarıdır ve Halk TV programlarına yorumcu olarak katılmaktadır.

Birgün gazetesinde yayımlanan ve aynı gün erişim engeli getirilen Adaletin çarkı rüşvetle döndü başlıklı haberiyle 2024 Sedat Simavi Gazetecilik Ödülünü kazanmıştır.

TİMUR SOYKAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteciler Timur Soykan ve Murat ağırel sabah saatlerinde polis tarafından evlerinde gözaltına alındı. Dijital ekipmanlarına el konulan iki gazetecinin gözaltı gerekçesi hakkında resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.