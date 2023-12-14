TikTok kullanıcısının eğlenen kadınları gizleden videoya alması büyük tepki çekti

Birleşik Krallık'ta, genç kadınların gizli görüntülerini çeken ve bunları TikTok hesabında paylaşan bir kullanıcı, büyük tepki çekti. Walking in China veya @dinamimi59 rumuzlarını kullanan kullanıcı, çoğunlukla Manchester'daki bar ve gece kulüplerine giden genç kızlara ait gizli görüntüleri çekti ve bunlar milyonlarca kişi tarafından izlendi. Videoların çoğunluğunda genç ve yarı çıplak kadınlar görünüyor ve hiçbirinin kamerayı fark etmediği görülüyor.

TikTok kullanıcısı İngiltere'de gece dışarıda eğlenen açık giyimli kadınların gizli görüntüleri çelip paylaştı.

Birleşik Krallık'ta arkadaşlarıyla eğlenceli bir gece geçirmek için yola çıkan çok sayıda genç kadının gizliden görüntülerini çeken bir Tiktok kullanıcısı, görüntüleri hesabında paylaşın büyük tepki çekti.

Walking in China veya @dinamimi59 rumuzlarını kullanan kullanıcının , Avrupa çapında, çoğunlukla da Manchester'daki bar ve gece kulüplerine giden genç kızlara ait gizli görüntüleri kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi.

Hesap "şehrin gece hayatını kaydettiğini" iddia etse de, görüntülerin büyük çoğunluğunda genç ve yarı çıplak kadınlar görünüyor.

Arkadaşlarıyla sohbet ederken ya da kaldırım kenarında tek başına oturup atıştırmalıklar yerken, filme alınan kadınların hiçbiri kamerayı fark etmiyor; bu da kameramanın ya gizli kamera taktığı ya da daha da endişe vericisi uzun bir mercekle çekim yaptığı endişesine yol açıyor.

Videolara Titkok kullancıları 'korkunç' ve 'ürkütücü' yorumlar yaptı. Bazı kullanıcılar kadınların rızası olmadan videolarının çekilmesinin suç olduğunu söyleyerek kullanıcıdan videoları kaldırmasını istedi.