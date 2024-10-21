Üye Girişi
Haberler

Tijen Karaş hangi kanalda, nerede?

Tijen Karaş hangi kanalda, nerede?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gündemin merak edilen isimleri arasında Tijen Karaş yer alıyor. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde TRT 1'de okuduğu bildiri ile herkes tarafından tanınan Tijen Karaş şu anda ne yapıyor, hangi kanalda merak ediliyor. Peki, Tijen Karaş nerede, hangi kanalda? Detaylar...

Tijen Karaş hangi kanalda? Gündemin merak edilen isimleri arasında Tijen Karaş yer alıyor. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde TRT 1'de okuduğu bildiri ile hafızalarda yer edinen Tijen Karaş şu anda ne yapıyor, hangi kanalda merak ediliyor. Peki, Tijen Karaş nerede, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TİJEN KARAŞ HANGİ KANALDA?

Tijen Karaş şu anda herhangi bir kanalda program sunuculuğuna devam etmiyor. Karaş, Türkiye'de birçok ilde seminerler düzenleyerek kariyerine eğitmen olarak devam ediyor.

TİJEN KARAŞ KİMDİR?

Tijen Karaş 28 Ocak 1975; Ankara doğumlu, Türk haber sunucusudur.

Tijen Karaş, 1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 3 kardeştir ve ailenin ortanca kızıdır. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Haber dünyasına adım atmadan önce TRT Avrasya kanalında bir program ve Türk Haberler Ajansında "Sanat ve Politika" isimli bir köşe sunmuştur.

TRT Haber'de 15 Temmuz askeri darbe girişimi bildirisini okumuştur. Tijen Karaş daha sonra bildiriyi silah zoru ile okuduğunu ifade etmiştir. Kamuoyu Yurtta Sulh Konseyi'nin varlığından ilk defa TRT ekranlarında Tijen Karaş'ın okuduğu darbe bildirisi ile haberdar olmuştur.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Darbe Girişimi Soğuk Haber Televizyon 15 Temmuz Magazin Trt

Narin cinayetinde iddianame tamamlandı! İşte anne-amca ve ağabey için istenen ceza

İşte anne-amca ve ağabey için istenen ceza

 Yenidoğan çetesinin skandalları bitmiyor! Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış

Cinayetleri fark eden hemşire soluğu bakanlıkta almış

 3 kadının katili bakın kim çıktı! İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası

İşte mezarlıktaki katliamın perde arkası
Kimsenin ağzını bıçak açmıyor! FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler

FETÖ elebaşının doğduğu köyde dikkat çeken görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taner Karataş kimdir? Hemşire Taner Karataş ne dedi? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? SON DAKİKA! 21 Ekim bugün vefat edenler (Kayseri, Malatya, Denizli, Sakarya) Ağlamak için gözden yaş mı akmalı şiiri sözleri (TAMAMI) Galatasaray Beşiktaş muhtemel 11'leri açıklandı mı? GS BJK kadroda kimler var? NARİN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ? Narin Güran davası kimler müebbet ceza istendi? Narin Güran annesi, abisi, amcası kaç yıl ceza talep edildi (İDDİANAME)? 22 Ekim Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Ersin Destanoğlu neden yok, sakat mı, cezalı mı? Mert Günok derbide yok mu, neden yok, sakat mı (Galatasaray Beşiktaş)? Mert Günok kaç maç yok? Benzine indirim gelecek mi? (22 Ekim Salı)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.