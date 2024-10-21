Tijen Karaş hangi kanalda, nerede?

Tijen Karaş hangi kanalda? Gündemin merak edilen isimleri arasında Tijen Karaş yer alıyor. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde TRT 1'de okuduğu bildiri ile hafızalarda yer edinen Tijen Karaş şu anda ne yapıyor, hangi kanalda merak ediliyor. Peki, Tijen Karaş nerede, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TİJEN KARAŞ HANGİ KANALDA?

Tijen Karaş şu anda herhangi bir kanalda program sunuculuğuna devam etmiyor. Karaş, Türkiye'de birçok ilde seminerler düzenleyerek kariyerine eğitmen olarak devam ediyor.

TİJEN KARAŞ KİMDİR?

Tijen Karaş 28 Ocak 1975; Ankara doğumlu, Türk haber sunucusudur.

Tijen Karaş, 1975 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 3 kardeştir ve ailenin ortanca kızıdır. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. Haber dünyasına adım atmadan önce TRT Avrasya kanalında bir program ve Türk Haberler Ajansında "Sanat ve Politika" isimli bir köşe sunmuştur.

TRT Haber'de 15 Temmuz askeri darbe girişimi bildirisini okumuştur. Tijen Karaş daha sonra bildiriyi silah zoru ile okuduğunu ifade etmiştir. Kamuoyu Yurtta Sulh Konseyi'nin varlığından ilk defa TRT ekranlarında Tijen Karaş'ın okuduğu darbe bildirisi ile haberdar olmuştur.