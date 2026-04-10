TİGAD yönetimi Mardin’de bir araya geldi

DİJİTAL HABERCİLİK ÇALIŞTAYI TOPLANTIYLA BAŞLADI

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) tarafından düzenlenen Dijital Habercilik ve Medya Çalıştayı, Mardin’de gerçekleştirilen yönetim kurulu ve il temsilcileri toplantısıyla başladı. Artuklu ilçesindeki Bilen Otel’de düzenlenen toplantıya TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen temsilciler katıldı.

Toplantı, çalıştayın ilk ayağını oluştururken, dijital medyanın gelişimi ve internet gazeteciliğinin geleceği üzerine kapsamlı değerlendirmelerin yapılacağı sürecin başlangıcı olarak dikkat çekti.

GAZETECİLİĞİN GELECEĞİ VE YASAL DÜZENLEMELER MASAYA YATIRILDI

Toplantıda konuşan TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, bu tür organizasyonların gazeteciler arasındaki iletişimi güçlendirdiğini ve mesleki dayanışmayı artırdığını vurguladı. Geçgel, çalıştay kapsamında yeni nesil gazetecilik anlayışı, dijital medya uygulamaları ve sosyal medya kullanımına ilişkin önemli başlıkların ele alındığını ifade etti.

Ayrıca internet gazeteciliğine yönelik yasal düzenlemelerin de gündeme geldiğini belirten Geçgel, farklı şehirlerde gerçekleştirilen etkinliklerin hem mesleki gelişime hem de şehirlerin tanıtımına katkı sunduğunu dile getirdi. Katılımcılar, dijital medyanın son yıllarda artan etkisi ve bu alandaki dönüşüm üzerine görüşlerini paylaştı.

ÇALIŞTAY RAPORLARIYLA ŞEHİRLERİN TANITIMINA KATKI SAĞLANIYOR

Toplantıda ayrıca çalıştayların ardından hazırlanan medya analiz raporlarının önemine dikkat çekildi. Bu raporlar aracılığıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin detaylı şekilde kamuoyu ve yerel yöneticilerle paylaşıldığı ifade edildi.

Geçgel, organizasyonlara valilikler ve belediyelerin destek verdiğini belirterek, bu tür etkinliklerin şehirlerin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi. Programın sonunda, gazeteciliğin mevcut sorunları ve sektörel beklentiler karşılıklı fikir alışverişiyle değerlendirildi.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerinin paylaşılmasıyla sona ererken, dijital medya alanında daha güçlü bir iş birliği hedefi vurgulandı.

Haber: Hüseyin Zorkun