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Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen tebligata göre, 8684451439330 barkod numaralı “Glint Çok Amaçlı Bitkisel Temizleyici” isimli ürün hakkında 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamında değerlendirme yapıldı.

Şirket tarafından sunulan düzeltici önlem planları, güvenlik bilgi formları ve etiket örneklerinin incelenmesi sonucunda, daha önce tespit edilen uygunsuzlukların tamamının giderilmediğinin belirlendiği kaydedildi.

Risk Değerlendirme Komisyonunun 19 Ekim 2026 tarihli ve 2026/30 sayılı kararı doğrultusunda, şirkete 869 bin 10 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Tebligatta, ilgili ürünün teknik düzenlemelere uygun hale getirilmesi ve piyasadan çekilmesine yönelik idari önlemlerin uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Şirketin söz konusu idari yaptırım kararlarına karşı 60 gün içerisinde idari yargı yoluna başvurabileceği ifade edildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi