Threads tekrar ne zaman açılacak? Threads tekrar açılacak mı, tamamen mi kapatılıyor?

Threads tekrar ne zaman açılacak? Facebook, Instagram ve Threads sosyal medya platformlarını bünyesinde barındıran Meta, Rekabet Kurumunun geçici tedbir kararı nedeniyle Threads'ı geçici olarak kapatacaklarını duyurdu. Peki, Threads tekrar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

THREADS TEKRAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Şirketin yazılı açıklamasında Threads hakkında alınan geçici kapatma kararı bildirilerek Facebook, Instagram, WhatsApp'ın bu karardan etkilenmeyeceği vurgulandı.

Şirket açıklamasında, "Threads, Türkiye'de bir düzenleme kararı nedeniyle artık kullanılamayacak. Türk Rekabet Kurumu'nun kararına göre, Threads 29 Nisan 2024'ten itibaren Türkiye'de kullanılamayacak. Threads profili devre dışı bırakılacak ancak bilgilerinizi indirip profilinizi herhangi bir zamanda silebileceksiniz. Threads topluluğunu değerli buluyor ve yakında geri dönmeyi umuyoruz." denildi.

THREADS NEDEN KAPATILIYOR?

Rekabet Kurumu, META hakkında başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı ve günlük 4,8 milyon lira ceza uygulanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

META'nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirildiği bildirilmişti.