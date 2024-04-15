THREADS kapatıldı mı? Threads neden kullanılamayacak? Türkiye'de yasaklandı mı?

Rekabet Kurumu, Meta Platforms ile ilgili yürüttüğü incelemeler neticesinde, şirketin Threads ve Instagram uygulamaları arasındaki veri paylaşımını kısa bir süre önce mercek altına almıştı. Yapılan son açıklama ise Threads kullanıcıları tarafından merak edildi. Peki, THREADS kapatıldı mı? Threads neden kullanılamayacak? Türkiye'de yasaklandı mı?

THREADS KAPATILDI MI?

Yapılan açıklamada, bu kararın Threads ve Instagram arasındaki veri aktarımı üzerine yapılan bir soruşturma sonucunda verildiği belirtildi. Ancak, Meta'nın diğer uygulamalarının Türkiye'deki hizmetlerine devam edeceği ifade edildi.

THREADS TÜRKİYE'DE YASAKLANDI MI?

META'ya Geçici Tedbir Kararı (18.3.2024)

META Platforms, Inc. (META) hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı verildi (Geçici Tedbir Kararı).

META'nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirildi.

META'nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğu,

META'nın sahip olduğu kullanıcı tabanın büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklamverenler bakımından META hizmetlerini cazip hale getirdiği,

Bu durumun, META'ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkân sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede META'nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu,

Ayrıca, META'nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetler ile birlikte bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun, META'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü arttırdığı tespit edildi.

Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verilmiştir.

THREADS NE ZAMAN KAPATILACAK?

Threads uygulaması 29 Nisan'dan itibaren geçici bir süre hizmet veremeyecek.