Threads kalktı mı, kapatılacak mı? Threads Türkiye'den kaldırılacak mı? Threads neden açılmıyor?

Threads kalktı mı, kapatılacak mı? Threads Türkiye'den kaldırılacak mı? Threads neden açılmıyor? soruları gündeme geliyor. Threads adlı sosyal medya uygulamasıyla ilgili sorular, son zamanlarda gündemi meşgul etmeye başladı. Threads uygulamasıyla ilgili alınacak kararlar sonrasında, kullanıcılar Threads'in kapanıp kapanmayacağı, neden kapanacağı gibi sorular sormaya başladılar. Peki, Threads kalktı mı, kapatılacak mı? Threads Türkiye'den kaldırılacak mı? Threads neden açılmıyor?

THREADS KALKTI MI?

META'ya Geçici Tedbir Kararı (18.3.2024)

META Platforms, Inc. (META) hakkında, Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine başlatılan soruşturmada geçici tedbir kararı verildi (Geçici Tedbir Kararı).

META'nın, Instagram hesaplarına dayalı Threads profili oluşturan kullanıcıların verilerini, kullanıcılara onay seçeneği sunmaksızın birleştirmesinin; soruşturma tamamlanana kadar telafisi güç zararlara yol açacağı değerlendirildi.

META'nın pazarda uzun yıllardır faaliyet göstermesi sebebiyle kapsamlı ve detaylı bir veri birikimine sahip olduğu,

META'nın sahip olduğu kullanıcı tabanın büyüklüğü ve çeşitliliğinin, reklamverenler bakımından META hizmetlerini cazip hale getirdiği,

Bu durumun, META'ya hizmet geliştirme amacıyla daha fazla kaynak ayırabilmesine imkân sağladığı ve rakiplerin reklam verenlere ve dolayısıyla finansal kaynaklara erişimini zorlaştırdığı, bu çerçevede META'nın faaliyetlerinin pazarda giriş engeli oluşturduğu,

Ayrıca, META'nın sunduğu temel hizmetler ve ilişkili hizmetler ile birlikte bir ekosistem olarak faaliyette bulunduğu, bu durumun, META'nın her bir hizmetten edindiği gücü ve birikimi diğer bir hizmetine aktarmasını mümkün kıldığı ve pazar gücünü arttırdığı, tespit edildi.

Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verilmiştir.

THREADS NEDEN AÇILMIYOR?

Threads uygulamasında kullanıcılarına iletilen uyarı şu şekildedir:

"Rekabet Kurumu'nun aldığı karar gereği, Threads uygulaması 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de kullanılamayacak. Profiliniz devre dışı bırakılacak ancak bilgilerinizi indirebilir ve istediğiniz zaman profilinizi silebilirsiniz. Türkiye'deki Threads kullanıcı topluluğuna önem veriyor ve yakın zamanda geri dönmeyi umut ediyoruz."