Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tahlil sonuçları pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gözyaşlarına boğuldu.

Soruşturmada Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül'ün test sonuçlarında 'kokain' pozitif; oyuncu İrem Sak'ın ve fenomen Danla Bilic'in test sonucu ise negatif çıktı.

"İÇSEM SÖYLERDİM"

Senna Yıldız gözyaşları içinde çektiği videoda, "İçsem içiyorum derdim. Yatarı olmayan bir suç, hapse girmiyorsun. İçsem neden içmiyorum diyeyim? Koskoca devlet benimle uğraşacak değil ama bakın, yaşanan şeyler normal mi?" ifadelerini kullandı.

Gözaltı sırasında Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti.

AYET PAYLAŞMIŞTI

Yıldız'ın önceki gün yaptığı, Hicr Suresi 97. ayete yer verdiği paylaşımında, "Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz..." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar Adli Tıp'a götürüldü. Dört kişi işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerin tahlil sonuçları dün çıktı.

