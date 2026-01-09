Haberler

Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı Haber Videosunu İzle
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı. Yıldız, "İçsem içiyorum derdim. Yatarı olmayan bir suç, hapse girmiyorsun" ifadelerini kullandı. Operasyonda Yıldız'ın evinde esrar ve öğütme aparatı bulunmuştu.

  • Mümine Senna Yıldız'ın uyuşturucu test sonucu kokain pozitif çıktı.
  • Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
  • Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi ve Mehmet Ali Gül'ün test sonuçlarında da kokain pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tahlil sonuçları pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gözyaşlarına boğuldu.

Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı: Hapse girmeyeceğim

Soruşturmada Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül'ün test sonuçlarında 'kokain' pozitif; oyuncu İrem Sak'ın ve fenomen Danla Bilic'in test sonucu ise negatif çıktı.

"İÇSEM SÖYLERDİM"

Senna Yıldız gözyaşları içinde çektiği videoda, "İçsem içiyorum derdim. Yatarı olmayan bir suç, hapse girmiyorsun. İçsem neden içmiyorum diyeyim? Koskoca devlet benimle uğraşacak değil ama bakın, yaşanan şeyler normal mi?" ifadelerini kullandı.

Gözaltı sırasında Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti.

Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı: Hapse girmeyeceğim

AYET PAYLAŞMIŞTI

Yıldız'ın önceki gün yaptığı, Hicr Suresi 97. ayete yer verdiği paylaşımında, "Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz..." ifadeleri yer aldı.

Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı: Hapse girmeyeceğim

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar Adli Tıp'a götürüldü. Dört kişi işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerin tahlil sonuçları dün çıktı.

Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül'ün test sonuçlarında 'kokain' pozitif çıktı. Oyuncu İrem Sak'ın ve fenomen Danla Biliç'in test sonucu ise negatif çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKenan Aydin:

Her türlü haltı yaparsınız .Başınız sıkışınca da ayet yayınlarsınız.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

adı mümine yaşantısı kafirane ne hallere düştük arkadaş

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi

O ülke yine devrede! Komşudaki yangını körükleyecek hamle
Görüntü Türkiye'den! Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı

Arabada uygunsuz yakalanan çift, öfkeli teyzenin hışmına uğradı
Kuvvetli kar yağışı geliyor! 3 gün sürecek

Öncekini unutun! Bu sefer daha kuvvetli geliyor, 3 gün sürecek
İtalyan dağcıların 54 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar

İtalyan dağcıların 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi

Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı, İsrail'den ateşi körükleyecek hamle geldi

O ülke yine devrede! Komşudaki yangını körükleyecek hamle
Real Madrid'in yıldızından Atletico Madrid ağlarına 30 metreden füze

Dev derbiye damga vuran gol