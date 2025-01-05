Diziyi takip edenler "Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusunun cevabını merak ediyor. "Teşkilat" dizisi, güçlü hikayesi ve heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. "Teşkilat yeni bölüm ne zaman?" sorusu, dizinin sıkı takipçileri arasında en çok merak edilen konuların başında geliyor. Her hafta pazar akşamları yayınlanan "Teşkilat" dizisi, TRT 1 ekranlarında saat 20:00'de izleyicileriyle buluşuyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Detaylar haberimizde...

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, yılbaşı tatili dolayısıyla bu hafta ekranlara gelmeyecek.

TEŞKİLAT BU HAFTA VAR MI 5 OCAK 2025?

Teşkilat dizisi, bu hafta yani 5 Ocak 2025 Pazar günü yayınlanmayacak.