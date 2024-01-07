Teşkilat Sena Kimdir? Teşkilat Sena karakteri hangi oyuncu, gerçekte kim? Selin Genç hayatı ve biyografisi!

Teşkilat Sena Kimdir? Sorusu, dizide yer almakta olan Sena karakterinin gerçek hayatta hangi oyuncu tarafından canlandırıldığını merak eden kişiler tarafından internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Türkiye'nin sevilen televizyon dizisi olan Teşkilat kadrosu ile dikkatleri üzerinde çekiyor. Peki, Teşkilat Sena Kimdir? Teşkilat Sena karakteri hangi oyuncu, gerçekte kim?

TEŞKİLAT SENA KİMDİR?

Teşkilat Sena karakteri Selin Genç tarafından oynanmaktadır. Buna göre Teşkilat dizisinde yer almakta olan Sena karakteri gerçek hayatta Selin Genç'tir. Selin Genç aynı zamanda Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Gülten Taşkın karakterini de canlandırmıştı.

SELİN GENÇ KİMDİR?

Selin Genç, 26 Haziran 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim görmüştür. Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, 1.75 metre boyunda 54 kilo ve Yengeç burcudur.