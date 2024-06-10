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Teşkilat Ömer öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisinde Murat Yıldırım ayrıldı mı?

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TRT 1 ekranında yayınlanan Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım diziden ayrılıyor mu ve Teşkilat Murat Yıldırım'ın yerine kim gelecek sorularına yanıt aranıyor. Peki, Teşkilat Ömer öldü mü?

Teşkilat Ömer'in yerine kim gelecek? Teşkilat dizisi sezon finali bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Teşkilat Ömer öldü mü, diziden ayrılıyor mu? sorularına yanıt aranıyor. Teşkilat dizisinde Murat Yıldırım ayrıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

TEŞKİLAT ÖMER DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Başrollerinde Murat Yıldırım, Aybüke Pusat, Sarp Levendoğlu, Yunus Emre Yıldırımer veCengiz Bozkurt'un yer aldığı TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat dün akşam sezon finali yaptı. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım da son bölümle ekipten ayrıldı.

Teşkilat Ömer öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisinde Murat Yıldırım ayrıldı mı?

"İYİ Kİ TEŞKİLAT'TA OYNADIM"

İki sezondur kadroda Ömer rolünü oynayan Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından bir veda paylaşımı yaptı. Teşkilat dizisinden kareleri yayınlayan Yıldırım, "Miray'ımın doğduğu günlerde kabul ettiğim Teşkilat'a bu akşam son bölümümle veda ediyorum. Çok güzel zamanlarım oldu, çok güzel anılar biriktirdim. İyi ki kabul ettim iyi ki oynadım. Teşkilat bir ailedir öncekilerle ve sonrakilerle. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Teşkilat seni bulur" notunu düştü.

Teşkilat Ömer öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Teşkilat dizisinde Murat Yıldırım ayrıldı mı?

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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