Teşkilat ne zaman başlayacak, bu hafta Teşkilat yok mu, bugün yayınlanmayacak mı?

Teşkilat ne zaman başlıyor ve Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı, soruları yeni sezon öncesi merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat bu hafta yayınlanacak mı?

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Teşkilat dizisi yeni sezonda yeni hikayesi ve yepyeni karakterleriyle ekranlara damgasını vuracak. Yayınlanan fragmanıyla beğeni ve yorum yağmuruna tutulan Teşkilat: Altay'dan Tuna'ya yeni sezonda da her Pazar akşamı TRT 1 ekranındaki yerini alacak.

Teşkilat'ın ne zaman başlayacağına dair, fragmanda "Yakında" ibaresi yer alırken, dizinin Eylül sonu veya Ekim başında ekrana gelmesi bekleniyor.

TEŞKİLAT 5. TANITIM I YAPILDI

Teşkilat "Altay'dan Tuna'ya", yeni hikayesi ve karakterleriyle izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Teşkilat dizisinin yeni sezonundan 2. fragman yayınlandı. Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın yapımcılığını üstlendiği Tims&B Productions imzalı Teşkilat dizisi sürprizlerle dolu yeni sezonuyla sıkı takipçilerini ekran başına toplayacak.