Teşkilat CANLI izle! TRT 127. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Teşkilat adlı yapım bugün yeni bölümü ile TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat canlı izleme linkleri araştırıldı. Teşkilat canlı izleme linki sizlerle…

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selen, Kraliçe'nin talimatıyla Altay'ın bilgisayara ulaşmasını engellemiştir. Altay ona saldıranın kim olduğunu bilmeden verilere ulaşmak için onu yakalamanın peşindedir. Neslihan'ın Altay'a güveni sonsuzdur. Görevinde başarıya ulaşıp onlara çalınan verileri getireceğinden emindir. Akif Başkan, Korkut'a operasyonun bitiş emrini verse de Korkut ona beklenmedik gelişmeyi bildirir. Levent sayesinde ona ulaşan Kraliçe, Korkut ve Hamdi'nin masanın başına geçmesini ister. Bu durum hem masanın dengelerini hem de operasyonun akıbetini değiştirecektir. Kraliçe'nin hedefini öğrenmek isteyen Neslihan ve Altay, verilere ulaşmak ve yeni bir plan yapmak için ellerinden geleni yapar. Amaçları her zaman olduğu gibi düşmandan birkaç adım önde olmaktır.

TRT 1 TEŞKİLAT CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. TRT 1 Kanalının canlı izleme linki için buraya tıklayınız.