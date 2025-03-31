Teşkilat 138. bölüm fragmanı İZLE! Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Her bölümü büyük ilgiyle takip edilen dizide aksiyon ve gerilim kaldığı yerden devam ediyor. Ancak Ramazan Bayramı nedeniyle yayın tarihinde bir değişiklik yaşandı. Peki, Teşkilat dizisinin yeni bölümü bu hafta yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Teşkilat yeni bölüm fragmanı, yayın tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın 138. bölümü, Ramazan Bayramı nedeniyle 30 Mart 2025 tarihinde yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 20:00'de izleyicilerle buluşacaktır.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat 138. bölüm fragmanı TRT 1'in resmi hesaplarında ve YouTube kanalında yayınlandı. Fragmanda Altay ile Korkut'un karşı karşıya geldiği sahneler büyük merak uyandırdı. "Sonun Geldi" repliğiyle dikkat çeken yeni bölüm, aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

TEŞKİLAT 138. BÖLÜM FRAGMANI (LİNK)