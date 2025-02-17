Teşkilat 133. bölüm fragmanı! Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümün ardından, dizinin hayranları Teşkilat 133. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat gibi isimlerin yer aldığı yapım, her hafta sürpriz gelişmelerle dikkat çekiyor. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat dizisi 133. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Teşkilat dizisi

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin son bölümünde, Ejder'in kaçışına izin vermeyen Altay, Korkut ile karşı karşıya gelmiş ve Korkut, Akif Başkan'ın emriyle zor bir karar vermek durumunda kalmıştır. Operasyonun başarısı için en büyük düşmanıyla iş birliği yapması gereken Korkut'un, deşifre olmaması kritik önem taşımaktadır.

TEŞKİLAT 133. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Teşkilat dizisi