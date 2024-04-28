Teşkilat 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Teşkilat yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Teşkilat dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Teşkilat 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Teşkilat 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Teşkilat yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer, öğrendiği gerçekle neye uğradığını şaşırır. İpuçları onu doğru yola götürür. Büyük sırrı öğrendiğinde planladığı hamleleri rafa kaldırmak zorunda kalır. Kambur'un elinde zor durumda olan Korkut ve Pehlivan, pes etmeden kurtuluş yolu bulmaya çalışırlar. Hiçbir şeyden haberi olmayan Neslihan'ın, Ömer'e güveni sonsuzdur. Ömer de Neslihan'ın vatanı için babasından bile vazgeçeceğine emindir. Gerçekler ortaya çıktıkça zor kararlar alan Ömer'in amacı bellidir. Karşısındaki kim olursa olsun, önce vatanı için hareket edecektir.

TEŞKİLAT 106. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Teşkilat 106. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.