Dem Parti heyeti, 27 Şubat 2025 tarihinde İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile üçüncü kez bir araya geldi. Heyette Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Görüşmenin ardından heyet, İstanbul Taksim'deki basın açıklamasının yapılacağı otele ulaştı. Peki, Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? SON DAKİKA

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN ÇAĞRISI VİDEOLU MU OLACAK?

Basın toplantısında, Öcalan'ın mesajının yazılı ve fotoğraflı olarak paylaşılması, bildirinin Türkçe ve Kürtçe okunması planlanıyor. DEM Parti kaynaklarına göre, Türkçe metni Pervin Buldan okuyacak. Ayrıca, İstanbul'daki basın toplantısı, Diyarbakır Dağkapı Meydanı ve Van Kent Meydanı'nda kurulacak LED ekranlar aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.