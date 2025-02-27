Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
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Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf

Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? SON DAKİKA

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DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü görüşmesini gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından heyet, İstanbul Taksim'deki bir otelde basın açıklaması yapmaya hazırlanıyor. Peki, Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak?

Dem Parti heyeti, 27 Şubat 2025 tarihinde İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile üçüncü kez bir araya geldi. Heyette Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Görüşmenin ardından heyet, İstanbul Taksim'deki basın açıklamasının yapılacağı otele ulaştı. Peki, Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? SON DAKİKA

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN ÇAĞRISI VİDEOLU MU OLACAK?

Basın toplantısında, Öcalan'ın mesajının yazılı ve fotoğraflı olarak paylaşılması, bildirinin Türkçe ve Kürtçe okunması planlanıyor. DEM Parti kaynaklarına göre, Türkçe metni Pervin Buldan okuyacak. Ayrıca, İstanbul'daki basın toplantısı, Diyarbakır Dağkapı Meydanı ve Van Kent Meydanı'nda kurulacak LED ekranlar aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek.

Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? SON DAKİKA

Teröristbaşı Öcalan'ın çağrısı videolu mu olacak? SON DAKİKA
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