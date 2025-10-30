Haberler

"Terminal" filminin esin kaynağı olan İranlı Mehran Nasseri, diplomatik bir sorun yüzünden 1988'den hangi yıla kadar Paris-Charles de Gaulle ...

'Terminal' filminin esin kaynağı olan İranlı Mehran Nasseri, diplomatik bir sorun yüzünden 1988'den hangi yıla kadar Paris-Charles de Gaulle ...
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde yöneltilen sorular, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. "Terminal" filminin esin kaynağı olan İranlı Mehran Nasseri, diplomatik bir sorun yüzünden 1988'den hangi yıla kadar Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşamıştır?

Yeni bölümdeki sorular, izleyicilerde büyük bir heyecan yaratıyor. Yarışmacının vereceği cevabı nefeslerini tutarak bekleyen seyirciler, bir yandan da doğru cevabı bulmak adına bireysel araştırmalar yürütüyor. Eğlenceli bir bilgi deneyimi sunan programda, ekran başındakiler de kendilerini yarışmanın bir parçası gibi hissedip yanıtları tahmin etmeye çalışıyor. Peki, "Terminal" filminin esin kaynağı olan İranlı Mehran Nasseri, diplomatik bir sorun yüzünden 1988'den hangi yıla kadar Paris- Charles De Gaulle Havalimanı'nda yaşamıştır?

"TERMİNAL" FİLMİNİN ESİN KAYNAĞI OLAN İRANLI MEHRAN NASSERİ, DİPLOMATİK BİR SORUN YÜZÜNDEN 1988'DEN HANGİ YILA KADAR PARİS-CHARLES DE GAULLE HAVALİMANI'NDA YAŞAMIŞTIR?

A: 1989

B: 1990

C: 1996

D: 2006

CEVAP : D

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Türkiye'nin en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden yarışma programı, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Toplamda 13 sorudan oluşan yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'nin sahibi oluyor.

Yarışma boyunca belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. İkinci soruda 5.000 TL, yedinci soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Son soru olan 13. soruya kadar ilerleyen ve doğru cevap verenler, büyük ödülü kazanma şansı yakalıyor.

Yarışmacılar, yanlış cevap verdikleri takdirde en son geçtikleri baraj ödülünü alırken, istedikleri herhangi bir aşamada çekilme hakkına da sahipler. Çekilme durumunda, son doğru yanıtladıkları sorunun ödülü kendilerine veriliyor. Heyecan dolu bu yarışma, hem bilgi hem de strateji gerektiren eşsiz bir deneyim sunuyor!

Osman DEMİR
